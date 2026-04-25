Ruinat după divorțul de fosta soție: ”Am pierdut totul!”

Rămas fără niciun ban după divorţul de fosta soţie, fostul jucător al echipei Arsenal, Emmanuel Eboué, a dezvăluit noi detalii despre viaţa sa de după cariera de fotbalist într-un podcast difuzat pe YouTube, intitulat „The Fifth House”, difuzat vineri. „Am pierdut totul”, recunoaşte fostul internaţional ivorian, care nu-şi mai vede copiii.

Emmanuel Eboué nu s-a ferit să explice situaţia sa după cariera de fotbalist profesionist. În podcastul „The Fifth House”, ivorianul a oferit detalii suplimentare despre viaţa sa de după carieră şi despre divorţul de fosta sa soţie, care l-a costat foarte scump. „Din cauza acestui divorţ, am pierdut foarte mult. Nu vreau să spun cât, dar a fost foarte mult. Am pierdut totul în Anglia, pentru că în Anglia am realizat totul în cariera mea. Am cumpărat multe case, aveam trei case acolo, aveam multe maşini şi am pierdut totul”, a dezvăluit el, potrivit news.ro.

Format în Coasta de Fildeş, Emmanuel Eboué a avut o scurtă perioadă în Belgia înainte de a se alătura rapid Angliei şi echipei Arsenal, unde a petrecut şase sezoane sub comanda lui Arsène Wenger. A fost chiar titular în finala Ligii Campionilor din 2006, pierdută de Gunners în faţa Barcelonei pe Stade de France (1-2). A ajuns în cele din urmă la Galatasaray în 2011, unde a jucat patru sezoane, înainte de a se întoarce în Anglia pentru a-şi încheia cariera la Sunderland.

„Nu am nicio fotografie recentă cu copiii mei”

Dincolo de pierderile materiale importante, Emmanuel Eboué revine şi asupra relaţiei sale dificile cu fosta soţie. „Oamenii au spus că a fost bine că mi-a luat totul. Dar în viaţă, totul depinde de inimă. M-am căsătorit din dragoste. Când rămân cu cineva, mă dedic 100%, nu înşel, încerc să fac tot ce pot pentru a face acea persoană fericită. Ea mi-a dăruit trei copii”, îşi aminteşte el.

Cu toate acestea, fostul fundaş al echipei Arsenal are mari dificultăţi în a-şi vedea copiii. „Mi-e dor de ei”, recunoaşte el, înainte de a adăuga: „În fiecare zi, mă rog pentru copiii mei. Mă rog ca într-o zi să-i pot revedea. Nu am nicio fotografie recentă cu ei. Când îi cer mamei lor, ea refuză”, regretă Eboué.

Cu atât mai mult cu cât unul dintre ei a beneficiat recent de o nouă notorietate. Mathis, în vârstă de 17 ani, a semnat cu Chelsea. „Sunt foarte trist pentru că nu am fost acolo când a semnat cu Chelsea. Mama lui nu m-a sunat. Nu mai am contact cu el de aproape cinci ani. Vreau să fiu mai aproape de fiul meu pentru a-l ajuta”, a declarat el.

De la un divorţ foarte mediatizat în 2017, Emmanuel Eboué şi-a pierdut majoritatea bunurilor în favoarea fostei sale soţii, precum şi custodia celor trei copii ai săi. De atunci, Emmanuel Eboué vorbeşte fără menajamente despre această situaţie, aşa cum a făcut-o acum câţiva ani în emisiunea Le Vestiaire de la RMC Sport, unde a mărturisit că s-a gândit la sinucidere.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
ARTICOLE PE SUBIECT
Mirel Rădoi, concluzie clară după ce a fost spulberat la debut: ”Cât mai repede posibil”
Arsenal - Newcastle, ora 19:30, LIVE pe VOYO. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu. Echipele de start
Liverpool - Crystal Palace 2-1, LIVE pe VOYO acum. Oaspeții îi asediază pe „cormorani”
Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere
Lovitură Mondială: selecționerul care tocmai a fost numit în funcție are un salariu „obscen“
Cristi Chivu vrea să-și transfere „copilul” la Inter Milano. Pe cine a pus ochii
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului

FCSB - Petrolul Ploiești 3-1 | „Roș-albaștrii”, victorie fără emoții la primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi

Ar fi de vis pentru Gigi Becali! Mihai Pintilii a dat verdictul: „5 milioane de euro”

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere
Lovitură Mondială: selecționerul care tocmai a fost numit în funcție are un salariu „obscen“
Liverpool - Crystal Palace 2-1, LIVE pe VOYO acum. Oaspeții îi asediază pe „cormorani”
Mirel Rădoi, concluzie clară după ce a fost spulberat la debut: ”Cât mai repede posibil”
ACUM Wolves - Tottenham, LIVE pe VOYO. De Zerbi, dacă nici acum, atunci când?
Fiul unui fost internațional cu 78 selecții s-a transferat la Chelsea
"Ma inchid in camera zile intregi, iau antidepresive! M-am gandit sa pun punct!" Drama fara final a unui fost finalist de UEFA Champions League
Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

