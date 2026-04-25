Ruinat după divorțul de fosta soție: ”Am pierdut totul!”

Emmanuel Eboué nu s-a ferit să explice situaţia sa după cariera de fotbalist profesionist. În podcastul „The Fifth House”, ivorianul a oferit detalii suplimentare despre viaţa sa de după carieră şi despre divorţul de fosta sa soţie, care l-a costat foarte scump. „Din cauza acestui divorţ, am pierdut foarte mult. Nu vreau să spun cât, dar a fost foarte mult. Am pierdut totul în Anglia, pentru că în Anglia am realizat totul în cariera mea. Am cumpărat multe case, aveam trei case acolo, aveam multe maşini şi am pierdut totul”, a dezvăluit el, potrivit news.ro .

Format în Coasta de Fildeş, Emmanuel Eboué a avut o scurtă perioadă în Belgia înainte de a se alătura rapid Angliei şi echipei Arsenal, unde a petrecut şase sezoane sub comanda lui Arsène Wenger. A fost chiar titular în finala Ligii Campionilor din 2006, pierdută de Gunners în faţa Barcelonei pe Stade de France (1-2). A ajuns în cele din urmă la Galatasaray în 2011, unde a jucat patru sezoane, înainte de a se întoarce în Anglia pentru a-şi încheia cariera la Sunderland.

„Nu am nicio fotografie recentă cu copiii mei”

Dincolo de pierderile materiale importante, Emmanuel Eboué revine şi asupra relaţiei sale dificile cu fosta soţie. „Oamenii au spus că a fost bine că mi-a luat totul. Dar în viaţă, totul depinde de inimă. M-am căsătorit din dragoste. Când rămân cu cineva, mă dedic 100%, nu înşel, încerc să fac tot ce pot pentru a face acea persoană fericită. Ea mi-a dăruit trei copii”, îşi aminteşte el.

Cu toate acestea, fostul fundaş al echipei Arsenal are mari dificultăţi în a-şi vedea copiii. „Mi-e dor de ei”, recunoaşte el, înainte de a adăuga: „În fiecare zi, mă rog pentru copiii mei. Mă rog ca într-o zi să-i pot revedea. Nu am nicio fotografie recentă cu ei. Când îi cer mamei lor, ea refuză”, regretă Eboué.

Cu atât mai mult cu cât unul dintre ei a beneficiat recent de o nouă notorietate. Mathis, în vârstă de 17 ani, a semnat cu Chelsea. „Sunt foarte trist pentru că nu am fost acolo când a semnat cu Chelsea. Mama lui nu m-a sunat. Nu mai am contact cu el de aproape cinci ani. Vreau să fiu mai aproape de fiul meu pentru a-l ajuta”, a declarat el.

De la un divorţ foarte mediatizat în 2017, Emmanuel Eboué şi-a pierdut majoritatea bunurilor în favoarea fostei sale soţii, precum şi custodia celor trei copii ai săi. De atunci, Emmanuel Eboué vorbeşte fără menajamente despre această situaţie, aşa cum a făcut-o acum câţiva ani în emisiunea Le Vestiaire de la RMC Sport, unde a mărturisit că s-a gândit la sinucidere.