Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!

Spaniolii anunță: 200.000.000&euro; pentru transferul lui Leo Messi! La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Leo Messi (38 de ani) era marele vis al celor de la FC Barcelona. Catalanii sperau ca argentinianul să revină pe Camp Nou, dar acesta și-a prelungit contractul cu Inter Miami pentru încă trei ani, până în 2028.

TAGS:
Leo MessiInter MiamiBarcelona
Din articol

Sud-americanul poate reveni, însă, pentru o scurtă perioadă la echipa sa de suflet. Potrivit ultimelor zvonuri, ar exista posibilitatea ca Messi să se întoarcă la Barcelona sub formă de împrumut pentru câteva luni, până când campionatul din MLS se va relua.

Spaniolii anunță: revenirea lui Leo Messi ar umple conturile Barcelonei!

Până când se va confirma interesul pentru o astfel de mutarea, presa spaniolă a efectuat o analiză și estimează că Barcelona ar încasa aproximativ 200 de milioane de euro în 12 luni dacă acest ”comeback” de senzație se va concretiza, scrie El Nacional.

Chiar și un împrumut pe termen scurt ar aduce o sumă impresionantă în conturile clubului, de 100 de milioane de euro, mai spun aceștia. Mai pe scurt, o eventuală revenire a lui Leo Messi la Barcelona nu ar reprezenta doar reglarea unor conturi (pentru că sud-americanul a spus, de multe ori, că nu a plecat așa cum și-ar fi dorit de la echipa sa de suflet), ci și o adevărată lovitură de marketing pentru clubul blaugrana.

La Barcelona, Messi a câștigat cele mai importante trofee din cariera sa. Pe lângă cele individuale (Balonul de Aur, Gheata de Aur, trofeul FIFA The Best sau titlurile de golgheter), fostul decar al catalanilor și-a trecut în cont zece titluri de campion, șapte Cupe ale Spaniei, opt Supercupe și patru trofee UEFA Champions League.

Leo Messi: ”Barcelona rămâne casa mea”

Într-un interviu acordat recent, Leo Messi a vorbit din nou despre Barcelona și a spus că ar fi intenționat să rămână pe tot parcursul carierei la clubul de pe Camp Nou. În 2021, după ce contractul său nu a mai putut fi prelungit, acesta a ajuns la PSG, iar după doi ani a semnat cu Inter Miami.

”Voiam să-mi închei toată cariera la Barcelona, fără să fiu nevoit să merg la alt club. Din păcate, lucrurile au fost diferite, dar rămâne clubul meu, familia mea, casa mea”, a spus Messi, potrivit publicației catalane Sport.

Chiar și la 38 de ani, fostul Balon de Aur continuă să impresioneze în MLS cu Inter Miami. În 39 de partide a marcat de 37 de ori, cifră la care se adaugă și 19 assist-uri, în toate competițiile.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
&rdquo;Nu e normal să stai cu m&acirc;na &icirc;ntinsă&rdquo;. Ilie Bolojan le explică rom&acirc;nilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
ARTICOLE PE SUBIECT
FC Barcelona joacă tare! Catalanii vor să-i sufle lui Liverpool ținta numărul unu pentru mercato, Real Madrid s-a retras
FC Barcelona joacă tare! Catalanii vor să-i sufle lui Liverpool ținta numărul unu pentru mercato, Real Madrid s-a retras
ULTIMELE STIRI
Antoine Griezmann a decis! Unde va juca: &rdquo;Vreau mai mult&rdquo;
Antoine Griezmann a decis! Unde va juca: ”Vreau mai mult”
Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: &rdquo;Ceva absolut spectaculos&rdquo;
Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: ”Ceva absolut spectaculos”
Nu suntem la echipa satelor! Rednic, tiradă la adresa jucătorilor lui Lucescu: Se certau pe teren
"Nu suntem la echipa satelor!" Rednic, tiradă la adresa jucătorilor lui Lucescu: "Se certau pe teren"
Amenzi uriașe pentru cluburile care vor ignora &bdquo;Legea Novak&rdquo;. Ce prevede noua lege
Amenzi uriașe pentru cluburile care vor ignora „Legea Novak”. Ce prevede noua lege
Andrei Nicolescu n-a stat la discuții c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă ar putea lucra cu Gigi Becali
Andrei Nicolescu n-a stat la discuții când a fost întrebat dacă ar putea lucra cu Gigi Becali
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la Rom&acirc;nia - San Marino

Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la România - San Marino

Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: Ar fi de vis pentru noi

Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: "Ar fi de vis pentru noi"

Gigi Becali s-a trezit cu conturile pline: &rdquo;Nu știam de la ce sunt!&rdquo;

Gigi Becali s-a trezit cu conturile pline: ”Nu știam de la ce sunt!”

A semnat cu FCSB: &rdquo;Bun venit!&rdquo;

A semnat cu FCSB: ”Bun venit!”

&rdquo;Cel mai mare stadion din Europa&rdquo; a primit undă verde și de la UEFA! Urmează inaugurarea

”Cel mai mare stadion din Europa” a primit undă verde și de la UEFA! Urmează inaugurarea

&bdquo;M-a sunat antrenorul!&rdquo; Telefonul care l-a blocat pe Gigi Becali: &bdquo;Nu da două milioane pe Louis Munteanu&rdquo;

„M-a sunat antrenorul!” Telefonul care l-a blocat pe Gigi Becali: „Nu da două milioane pe Louis Munteanu”



Recomandarile redactiei
Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: &rdquo;Ceva absolut spectaculos&rdquo;
Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: ”Ceva absolut spectaculos”
Nu suntem la echipa satelor! Rednic, tiradă la adresa jucătorilor lui Lucescu: Se certau pe teren
"Nu suntem la echipa satelor!" Rednic, tiradă la adresa jucătorilor lui Lucescu: "Se certau pe teren"
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | Rom&acirc;nia &icirc;și află AZI adversarele
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România își află AZI adversarele
Antoine Griezmann a decis! Unde va juca: &rdquo;Vreau mai mult&rdquo;
Antoine Griezmann a decis! Unde va juca: ”Vreau mai mult”
Andrei Nicolescu n-a stat la discuții c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă ar putea lucra cu Gigi Becali
Andrei Nicolescu n-a stat la discuții când a fost întrebat dacă ar putea lucra cu Gigi Becali
Alte subiecte de interes
Leo Messi a postat doar două cuvinte după ce a văzut că Argentina a avut un gol anulat după două ore la JO 2024
Leo Messi a postat doar două cuvinte după ce a văzut că Argentina a avut un gol anulat după două ore la JO 2024
Argentina, fără Leo Messi! Motivul pentru care starul nu va juca &icirc;n meciul cu Peru
Argentina, fără Leo Messi! Motivul pentru care starul nu va juca în meciul cu Peru
Lionel Messi s-a decis: El este cel mai bun din istorie
Lionel Messi s-a decis: "El este cel mai bun din istorie"
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
&rdquo;Nu e normal să stai cu m&acirc;na &icirc;ntinsă&rdquo;. Ilie Bolojan le explică rom&acirc;nilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

stirileprotv ”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

După majorarea TVA, a accizelor, a impozitelor de proprietate și pe dividende, ministrul Economiei: &bdquo;Nu vor mai fi taxe noi&rdquo;

stirileprotv După majorarea TVA, a accizelor, a impozitelor de proprietate și pe dividende, ministrul Economiei: „Nu vor mai fi taxe noi”

Peste jumătate Inteligența artificială schimbă industria muzicală. O piesă generată 100% cu AI a ajuns pe locul 1 &icirc;n topul Billboard Digitaljandarmi au misiunea oficială de a păzi &bdquo;obiective&rdquo;. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

stirileprotv Peste jumătate Inteligența artificială schimbă industria muzicală. O piesă generată 100% cu AI a ajuns pe locul 1 în topul Billboard Digitaljandarmi au misiunea oficială de a păzi „obiective”. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!