Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!

Sud-americanul poate reveni, însă, pentru o scurtă perioadă la echipa sa de suflet. Potrivit ultimelor zvonuri, ar exista posibilitatea ca Messi să se întoarcă la Barcelona sub formă de împrumut pentru câteva luni, până când campionatul din MLS se va relua.
Spaniolii anunță: revenirea lui Leo Messi ar umple conturile Barcelonei!
Până când se va confirma interesul pentru o astfel de mutarea, presa spaniolă a efectuat o analiză și estimează că Barcelona ar încasa aproximativ 200 de milioane de euro în 12 luni dacă acest ”comeback” de senzație se va concretiza, scrie El Nacional.
Chiar și un împrumut pe termen scurt ar aduce o sumă impresionantă în conturile clubului, de 100 de milioane de euro, mai spun aceștia. Mai pe scurt, o eventuală revenire a lui Leo Messi la Barcelona nu ar reprezenta doar reglarea unor conturi (pentru că sud-americanul a spus, de multe ori, că nu a plecat așa cum și-ar fi dorit de la echipa sa de suflet), ci și o adevărată lovitură de marketing pentru clubul blaugrana.
La Barcelona, Messi a câștigat cele mai importante trofee din cariera sa. Pe lângă cele individuale (Balonul de Aur, Gheata de Aur, trofeul FIFA The Best sau titlurile de golgheter), fostul decar al catalanilor și-a trecut în cont zece titluri de campion, șapte Cupe ale Spaniei, opt Supercupe și patru trofee UEFA Champions League.
Leo Messi: ”Barcelona rămâne casa mea”
Într-un interviu acordat recent, Leo Messi a vorbit din nou despre Barcelona și a spus că ar fi intenționat să rămână pe tot parcursul carierei la clubul de pe Camp Nou. În 2021, după ce contractul său nu a mai putut fi prelungit, acesta a ajuns la PSG, iar după doi ani a semnat cu Inter Miami.
”Voiam să-mi închei toată cariera la Barcelona, fără să fiu nevoit să merg la alt club. Din păcate, lucrurile au fost diferite, dar rămâne clubul meu, familia mea, casa mea”, a spus Messi, potrivit publicației catalane Sport.
Chiar și la 38 de ani, fostul Balon de Aur continuă să impresioneze în MLS cu Inter Miami. În 39 de partide a marcat de 37 de ori, cifră la care se adaugă și 19 assist-uri, în toate competițiile.