Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!

Sud-americanul poate reveni, însă, pentru o scurtă perioadă la echipa sa de suflet. Potrivit ultimelor zvonuri, ar exista posibilitatea ca Messi să se întoarcă la Barcelona sub formă de împrumut pentru câteva luni, până când campionatul din MLS se va relua.



Spaniolii anunță: revenirea lui Leo Messi ar umple conturile Barcelonei!



Până când se va confirma interesul pentru o astfel de mutarea, presa spaniolă a efectuat o analiză și estimează că Barcelona ar încasa aproximativ 200 de milioane de euro în 12 luni dacă acest ”comeback” de senzație se va concretiza, scrie El Nacional.



Chiar și un împrumut pe termen scurt ar aduce o sumă impresionantă în conturile clubului, de 100 de milioane de euro, mai spun aceștia. Mai pe scurt, o eventuală revenire a lui Leo Messi la Barcelona nu ar reprezenta doar reglarea unor conturi (pentru că sud-americanul a spus, de multe ori, că nu a plecat așa cum și-ar fi dorit de la echipa sa de suflet), ci și o adevărată lovitură de marketing pentru clubul blaugrana.

