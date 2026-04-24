Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

A fost spectacol total în Coppa Italia, când Inter a făcut remontada și a eliminat-o pe Como în semifinalele competiției. Echipa antrenată de Cristi Chivu va disputa finala împotriva lui Lazio. 

Între timp, Cesc Fabregas a primit o veste importantă din Anglia. Chelsea l-a demis pe Liam Rosenior, iar clubul de pe Stamford Bridge îl vrea pe bancă pe Fabregas, care a îmbrăcat timp de șase sezoane echipamentul londonezilor. 

Cesc Fabregas, cale liberă spre Chelsea

Președintele lui Como, Mirwan Suwarso, a vorbit despre o posibilă plecare a lui Cesc Fabregas la Chelsea. Acesta a mărturisit că nu se va opune, dacă aceasta este alegerea antrenorului, chiar dacă spaniolul deține acțiuni la club. 

Dacă asta îl face fericit, este alegerea lui. Îți dorești ca angajații tăi să rămână cu tine cât mai mult timp posibil, dar, la finalul zilei, nu îl deținem și este liber să plece la Chelsea dacă își dorește”, a spus președintele lui Como, Mirwan Suwarso, conform CityAM.

Cesc Fabregas deține și acțiuni la clubul de lângă lacul Como, însă Suwarso susține că acesta poate păstra pachetul de acțiuni atât timp cât nu va antrena o echipă din Serie A: ”Fabregas poate păstra acțiunile atât timp când nu va pleca la un club italian aflat în competiție cu Como. Afacerile sunt afaceri, ideile sunt idei. Trebuie să privim lucrurile într-o manieră în care au sens”.

VIDEO Rezumat Inter - Como 3-2

