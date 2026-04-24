Ce a spus Hansi Flick după ultimele vești despre Lamine Yamal

Catalanii au anunțat că este vorba despre o ruptură musculară, iar starul catalanilor va rata restul sezonului.

Lamine Yamal s-a accidentat în ultimul meci al Barcelonei cu Celta Vigo , în finalul reprizei a doua.

Antrenorul Barcelonei a fost întrebat despre vestea proastă primită de aripa dreapta din atacul catalanilor.

Hansi Flick a explicat că este sigur că Lamine Yamal va reveni în forță după accidentarea sa.

„Nu este ușor, nici pentru noi, nici pentru el. Trebuie să gestionăm această situație, iar el trebuie, de asemenea, să o gestioneze și să învețe din ea.

Cred că se va întoarce mai puternic și va ajuta echipa să fie mai puternică decât este acum.”, a spus Hansi Flick.

Lamine Yamal speră să revină la timp pentru primul meci al Spaniei împotriva Capului Verde de la Campionatul Mondial.

Fotbalistul spaniol de 18 ani are 25 de goluri și 18 pase decisive în 45 de meciuri jucate în tricoul blaugrana.

Lamine Yamal este cotat la 200 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.