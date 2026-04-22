GALERIE FOTO Panică pe Camp Nou: Lamine Yamal s-a prăbușit pe gazon imediat după ce l-a învins pe Ionuț Radu

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, a rezistat mai puțin de o repriză pe teren în meciul cu Celta Vigo, din LaLiga.

TAGS:
Din articol

Lamine Yamal s-a accidentat imediat după ce i-a dat gol lui Ionuț Radu

În minutul 39, Lamine Yamal a obținut un penalty după ce a fost faultat în careul advers de Yoel Lago. Tot decarul Barcelonei a executat lovitura de la 11 metri și l-a învins pe Ionuț Radu, chiar dacă goalkeeper-ul român ghicise colțul.

  • Accidentare lamine yamal 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Yamal a transformat cu o execuție sigură, în plasa laterală, însă nu s-a putut bucura de gol și imediat s-a așezat pe gazon, acuzând o problemă musculară în zona bicepsului femural.

Staff-ul medical și-a făcut apariția pe teren, iar Lamine Yamal nu a riscat și a fost înlocuit de Hansi Flick. Starul Barcelonei a plecat imediat la vestiare.

Imediat după înlocuirea lui Lamine Yamal, partida dintre Barcelona și Celta Vigo a fost întreruptă. Unui fan de pe Camp Nou i s-a făcut rău, iar cadrele medicale au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!