Starul Barcelona a fost prezent la gala „Laureus Awards”, unde a câștigat premiul „tânărul anului”. Această distincție se acordă celui mai bun tânăr sportiv din toate sporturile, nu doar din fotbal.

Lamine Yamal a fost întrebat în cadrul galei despre Lionel Messi, legenda Barcelonei care a făcut istorie pentru echipa catalană în tricoul cu numărul '10'.

Lamine Yamal îl consideră pe Messi cel mai bun sportiv din toate timpurile

Fotbalistul de 18 ani a dezvăluit că argentinianul este unul dintre idolii săi din fotbal, la fel ca Neymar, și a avut cuvinte de laudă față de legenda Barcelonei.

Yamal a recunoscut că speră să îi calce pe urme lui Lionel Messi și să devină un simbol al formației blaugrana.

„Când îţi dai seama că un sportiv este o legendă nu doar în sportul său, ci şi în toate celelalte, este pentru că este cel mai bun. Messi este un exemplu. Este cel mai bun fotbalist din istorie şi, de asemenea, cel mai bun sportiv. Pentru mine, nu este doar un idol. Toată lumea îl respectă pentru tot ce a realizat, pentru exemplul pe care l-a dat, şi sper să îi calc pe urme”, a explicat, plin de admiraţie, Lamine Yamal.

Fotbalistul spaniol de 18 ani are 24 de goluri și 18 pase decisive în 44 de meciuri jucate în tricoul blaugrana.

Lamine Yamal este cotat la 200 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Dărâmat, Lamine Yamal a făcut anunțul după Atletico - Barcelona

La 12 ore de la eliminarea Barcelonei din Champions League, Lamine Yamal a scris pe rețelele social media un mesaj în care le-a promis suporterilor că va aduce la un moment dat trofeul mult râvnit pe ”Camp Nou”.

Yamal a înscris în minutul 4 al meciului cu Atletico Madrid și a fost notat cu 9,4 de portalul de specialitate FlashScore, pentru maniera în care a evoluat pe ”Metropolitano”

”Am dat totul, dar nu a fost suficient. Asta este doar o parte a drumului: pentru a ajunge în vârf trebuie să urci, iar noi știm că nu va fi ușor și nici nu ni se va face ușor. Dar să renunțăm nu este o opțiune.

Avem motive din plin să sperăm, iar noi vom merge după ele cu toată forța. Fiecare greșeală este o lecție și să nu vă îndoiți că vom învăța din ele.

Suntem Barcelona și vom reveni acolo unde trebuie să fim. Părinții mei m-au învățat că vorba unui om trebuie întotdeauna respectată. și O vom aduce la Barcelona!”, a scris Lamine Yamal pe rețelele social media.