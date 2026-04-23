Lamine Yamal, făcut praf după ce s-a accidentat: ”Avion privat în toiul nopții și fast-food? Nu e întâmplător”

Lamine Yamal, făcut praf după ce s-a accidentat: ”Avion privat în toiul nopții și fast-food? Nu e întâmplător” La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Barcelona a învins-o cu 1-0 pe Celta Vigo miercuri seară, în etapa intermediară din campionatul Spaniei.

TAGS:
Lamine Yamalfc barcelonala liga
Din articol

Unicul gol al meciului a fost înscris de Lamine Yamal în minutul 40, din penalty. Imediat după ce a fructificat lovitura de la 11 metri, starul catalanilor s-a întins pe jos și a acuzat probleme medicale.

Hansi Flick l-a înlocuit pe Yamal cu Roony Bardagji, la doar 20 de minute după ce FC Barcelona a mai consemnat o accidentare: Joao Cancelo s-a ”rupt”, iar tehnicianul catalanilor a forțat schimbarea lui cu Alejandro Balde.

Lamine Yamal, făcut praf după ce s-a accidentat: ”Avion privat în toiul nopții și fast-food? Nu e întâmplător”

  • Accidentare lamine yamal 9
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Un celebru jurnalist sud-american, Juan Furlanich l-a criticat aspru pe Lamine Yamal în direct la emisiunea Futbol Total de la Dsports, pentru cum a tratat pregătirea pentru meci.

Fotbalistul a publicat imagini cu el într-un avion privat mâncând fast-food, iar Furlanich a sugerat că accidentarea lui Yamal nu e deloc întâmplătoare.

”Este de necrezut că Lamine Yamal s-a accidentat astăzi în timp ce executa un penalty. Și, lăsând la o parte ironia sau umorul, este ceva cât se poate de real: s-a accidentat executând un penalty!

Un fotbalist care, cu mai puțin de 48 de ore înainte, mânca fast-food în glumă, sosind în toiul nopții cu un avion privat, cu 48 de ore înaintea unui meci. Cred că toate acestea nu sunt o coincidență, că nu este ceva întâmplător și nici rezultatul ghinionului sau al neșansei.

Are legătură cu consecințele faptului că, probabil, nu era într-o stare bună, nu s-a odihnit bine, nu a avut grijă de sine, și-a asumat riscuri, iar totul s-a încheiat cu ceea ce s-a întâmplat. Nu este o fotografie furată, chiar el s-a lăudat cu aceste lucruri”, a spus Furlanich.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
ARTICOLE PE SUBIECT
Nota lui Ionuț Radu după Barcelona - Celta Vigo. Clasamentul din La Liga după un meci aflat la un pas de o tragedie
Nota lui Ionuț Radu după Barcelona - Celta Vigo. Clasamentul din La Liga după un meci aflat la un pas de o tragedie
ULTIMELE STIRI
Interul lui Chivu, atenționat înainte de finala Coppa Italia: ”Avem ceva ce alții nu au”
Interul lui Chivu, atenționat înainte de finala Coppa Italia: ”Avem ceva ce alții nu au”
Italia în locul Iranului la Cupa Mondială? ”Confirm”
Italia în locul Iranului la Cupa Mondială? ”Confirm”
Numărul uluitor de goluri la care a ajuns Harry Kane în acest sezon!
Numărul uluitor de goluri la care a ajuns Harry Kane în acest sezon!
Au început negocierile pentru transferul lui Alisson!
Au început negocierile pentru transferul lui Alisson!
Filipe Coelho l-a descris într-un singur cuvânt pe Zeljko Kopic înainte de Dinamo - Craiova: ”Ne cunoaștem foarte bine”
Filipe Coelho l-a descris într-un singur cuvânt pe Zeljko Kopic înainte de Dinamo - Craiova: ”Ne cunoaștem foarte bine”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Interul lui Chivu, atenționat înainte de finala Coppa Italia: ”Avem ceva ce alții nu au”
Interul lui Chivu, atenționat înainte de finala Coppa Italia: ”Avem ceva ce alții nu au”
Au început negocierile pentru transferul lui Alisson!
Au început negocierile pentru transferul lui Alisson!
Numărul uluitor de goluri la care a ajuns Harry Kane în acest sezon!
Numărul uluitor de goluri la care a ajuns Harry Kane în acest sezon!
Italia în locul Iranului la Cupa Mondială? ”Confirm”
Italia în locul Iranului la Cupa Mondială? ”Confirm”
Dinamo a pus ochii pe Cupa României: ”E meciul sezonului pentru noi”
Dinamo a pus ochii pe Cupa României: ”E meciul sezonului pentru noi”
Alte subiecte de interes
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan!
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!