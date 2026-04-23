Lamine Yamal, făcut praf după ce s-a accidentat: ”Avion privat în toiul nopții și fast-food? Nu e întâmplător”

Hansi Flick l-a înlocuit pe Yamal cu Roony Bardagji, la doar 20 de minute după ce F C Barcelona a mai consemnat o accidentare : Joao Cancelo s-a ”rupt”, iar tehnicianul catalanilor a forțat schimbarea lui cu Alejandro Balde.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Lamine Yamal în minutul 40, din penalty. Imediat după ce a fructificat lovitura de la 11 metri, starul catalanilor s-a întins pe jos și a acuzat probleme medicale.

Un celebru jurnalist sud-american, Juan Furlanich l-a criticat aspru pe Lamine Yamal în direct la emisiunea Futbol Total de la Dsports, pentru cum a tratat pregătirea pentru meci.

Fotbalistul a publicat imagini cu el într-un avion privat mâncând fast-food, iar Furlanich a sugerat că accidentarea lui Yamal nu e deloc întâmplătoare.

”Este de necrezut că Lamine Yamal s-a accidentat astăzi în timp ce executa un penalty. Și, lăsând la o parte ironia sau umorul, este ceva cât se poate de real: s-a accidentat executând un penalty!

Un fotbalist care, cu mai puțin de 48 de ore înainte, mânca fast-food în glumă, sosind în toiul nopții cu un avion privat, cu 48 de ore înaintea unui meci. Cred că toate acestea nu sunt o coincidență, că nu este ceva întâmplător și nici rezultatul ghinionului sau al neșansei.

Are legătură cu consecințele faptului că, probabil, nu era într-o stare bună, nu s-a odihnit bine, nu a avut grijă de sine, și-a asumat riscuri, iar totul s-a încheiat cu ceea ce s-a întâmplat. Nu este o fotografie furată, chiar el s-a lăudat cu aceste lucruri”, a spus Furlanich.