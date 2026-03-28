Ofertă surprinzătoare pentru Robert Lewandowski

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Robert Lewandowski (37 de ani) este foarte aproape de plecarea de la FC Barcelona.

TAGS:
Din articol

Zvonurile potrivit cărora polonezul se va despărți de Barcelona în vară par să capete contur. În ultima perioadă, au apărut din ce în ce mai multe echipe interesate de serviciile lui Lewandowski, mai ales că acesta va deveni liber de contract în vară.

Cât despre Barcelona, clubul caută deja un atacant care să-l înlocuiască pe Lewandowski, dar în același timp vor o soluție care să nu necesite investiții foarte mari, având în vedere situația delicată prin care trece clubul pe plan financiar.

Robert Lewandowski ar putea ajunge la Juventus!

Dorit în Major League Soccer (MLS), dar și în Arabia Saudită, Lewandowski a primit acum o propunere surprinzătoare și poate rămâne să joace la cel mai înalt nivel. Juventus vrea să-l transfere, scrie publicația italiană Gazzetta dello Sport.

În cazul în care va accepta un transfer la Torino, Lewandowski se va duela pentru postul de titular cu Dusan Vlahovic, al cărui contract va fi prelungit, astfel că va juca și din sezonul următor la Juventus. Pe plan financiar, însă, este greu de crezut că oferta italienilor se va ridica la nivelul celor pe care polonezul le-a primit deja, din America și Arabia Saudită.

În acest sezon, Lewandowski a evoluat în 37 de partide pentru cei de la Barcelona, reușind 16 goluri și trei pase decisive, după ce în sezonul precedent a fost unul dintre cei mai eficienți jucători ai echipei.

Barcelona l-a transferat în 2022 de la Bayern Munchen pentru 45 de milioane de euro, iar de atunci și-a trecut în CV două titluri de campion.

Cifrele lui Robert Lewandowski:

  • Bayern Munchen: 375 meciuri jucate, 344 goluri înscrise, 73 pase decisive
  • Borussia Dortmund: 187 meciuri jucate, 103 goluri înscrise, 42 pase decisive
  • Barcelona: 184 meciuri jucate, 117 goluri înscrise, 23 pase decisive
  • Lech Poznan: 82 meciuri jucate, 41 goluri înscrise, 19 pase decisive
  • Znicz Pruszkow: 32 meciuri jucate, 21 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!