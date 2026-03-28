Ofertă surprinzătoare pentru Robert Lewandowski

Zvonurile potrivit cărora polonezul se va despărți de Barcelona în vară par să capete contur. În ultima perioadă, au apărut din ce în ce mai multe echipe interesate de serviciile lui Lewandowski, mai ales că acesta va deveni liber de contract în vară.

Cât despre Barcelona, clubul caută deja un atacant care să-l înlocuiască pe Lewandowski, dar în același timp vor o soluție care să nu necesite investiții foarte mari, având în vedere situația delicată prin care trece clubul pe plan financiar.

Robert Lewandowski ar putea ajunge la Juventus!

Dorit în Major League Soccer (MLS), dar și în Arabia Saudită, Lewandowski a primit acum o propunere surprinzătoare și poate rămâne să joace la cel mai înalt nivel. Juventus vrea să-l transfere, scrie publicația italiană Gazzetta dello Sport.