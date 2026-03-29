În urmă cu câteva luni, Becali anunța că ar vrea să ofere 3 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș. Atacantul lui Trabzonspor, împrumutat acum la Gaziantep, era descris drept omul de afaceri drept "cel mai bun fotbalist român de la ora asta".

Denis Drăguș nu ar fi tentat să revină în România

Drăguș nu traversează însă un sezon bun. A acuzat mai multe probleme medicale, abia a revenit la antrenamente și nu a înscris niciun gol în Super Lig - nici la Eyupspor, nici la Gaziantep.

Presa turcă susține însă că Denis Drăguș nu ar fi tentat să revină în România, chiar dacă FCSB și-a manifestat interesul pentru serviciile sale. Totuși, Trabzonspor ar fi "deschisă" pentru vânzarea atacantului.

"Denis Drăguș, pe care Trabzonspor l-a împrumutat la Gaziantep FK, stârnește interes din țara sa natală.

Patronul FCSB, Gigi Becali, l-a descris pe Drăguș drept jucătorul său preferat și a afirmat că pregătește o ofertă de 3 milioane de euro pentru el către Trabzonspor.

Jucătorul în vârstă de 26 de ani nu este încântat de ideea de a se întoarce în țara natală, în timp ce Trabzonspor este deschisă vânzării sale", susține publicația turcă Gunebakiș, din Trabzon.

Denis Drăguș a fost suspendat pentru meciul României cu Turcia, din semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială. Atacantul era oricum accidentat, astfel că nu ar fi putut evolua la Istanbul.

În Superliga, Denis Drăguș a jucat doar la FC Viitorul, echipă care l-a vândut în 2019 la Standard Liege, pentru 1,8 milioane de euro. Atacantul a mai fost legitimat la Crotone, Genoa, Gaziantep (de două ori), Trabzonspor și Eyupspor.