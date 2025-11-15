Polonezul a plecat de la Bayern Munchen în vara lui 2022 și a semnat cu FC Barcelona, după ce catalanii au plătit pentru serviciile fotbalistului nu mai puțin de 45 de milioane de euro.



Lewandowski a bifat de atunci 159 de apariții în toate competițiile pentru gruparea catalană, pentru care a înscris 108 goluri și, pe deasupra, a oferit și 20 de pase decisive.



Robert Lewandowski și-a decis viitorul: anunțul lui Fabrizio Romano



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Robert Lewandowski nu s-a gândit niciodată să plece de la Barcelona în perioada de mercato din iarnă.



Italianul a susținut că nici să se retragă nu are în plan Lewandowski, care e complet focusat pe treaba sa pe ”Camp Nou”.



”Robert Lewandowski nu a luat niciodată în considerare o plecare de la Barcelona în ianuarie, iar retragerea nu face parte din discuțiile actuale.



Concentrare totală pe Barcelonei până în iunie, vrea să câștige toate titlurile posibile și abia apoi se gândește la un nou capitol în carieră”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.



Cifrele lui Robert Lewandowski



Bayern Munchen: 375 meciuri jucate, 344 goluri înscrise, 73 pase decisive

Borussia Dortmund: 187 meciuri jucate, 103 goluri înscrise, 42 pase decisive

Barcelona: 159 meciuri jucate, 108 goluri înscrise, 20 pase decisive

Lech Poznan: 82 meciuri jucate, 41 goluri înscrise, 19 pase decisive

Znicz Pruszkow: 32 meciuri jucate, 21 goluri înscrise, 1 pasă decisivă



Ce urmează pentru FC Barcelona



Pentru FC Barcelona urmează meciul cu Athletic Bilbao de sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 17:15, în etapa cu numărul 13 din primul eșalon al Spaniei, La Liga.



În clasament, formația dirijată de Hansi Flick se situează pe poziția secundă cu 28 de puncte. După 12 runde, catalanii au bifat nouă victorii, la care s-au adăugat un egal și două eșecuri.

