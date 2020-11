Probleme la Liverpool? Salah a iesit nervos de pe teren dupa ce a fost schimbat de Klopp! Egipteanul nici nu l-a privit pe antrenorul german! 

Liverpool a terminat la egalitate in deplasare cu Brighton in etapa a 10-a din Premier League, scor 1-1.

Dupa o evolutie nu foarte reusita, Mohamed Salah a a fost schimbat de Klopp in minutul 64 cu Sadio Mane. Aceasta decizie nu i-a cazut deloc bine starului egiptean, care a gesticulat vizibil iritat de aceasta situatie.

Mai mult decat atat, in momentul in care a trecut pe langa antrenorul german, Salah l-a ignorat pe acesta si a mers direct in tribune.

I think Klopp had Salah in his FPL team but captained Jota so he removed Salah at 60 minutes ????pic.twitter.com/Rqbtae3mY1 — Yash CFC ⚓️ (@chelseayash) November 28, 2020

Intrebat dupa meci despre acest incident, Klopp a declarat: "In ziua in care Mo Salah va iesi zambind de pe teren vom stii ca ceva e in neregula. Nu ii place asta, stiu. Dar trebuie sa avem grija".