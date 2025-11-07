Raphinha s-a impus ca unul dintre oamenii de bază în noul proiect al lui Hansi Flick, fiind considerat un jucător indispensabil datorită determinării și aportului său ofensiv. Cu toate acestea, situația financiară precară a clubului catalan ar putea forța o decizie nepopulară, dar necesară.



Manchester United este gata să spargă banca pentru internaționalul brazilian. Gruparea de pe Old Trafford pregătește o ofertă astronomică pentru vara viitoare, cifrată la aproximativ 120 de milioane de euro, o sumă pe care conducerea blaugrana ar găsi-o extrem de dificil de refuzat în contextul nevoii de a echilibra bugetul.



Chiar dacă are un contract valabil până în 2028, viitorul lui Raphinha pe Camp Nou este pus sub semnul întrebării de interesul concret venit din Premier League.



Clauza care poate arunca totul în aer



Cu toate acestea, perfectarea tranzacției depinde de un singur factor, unul pur sportiv. Întreaga afacere este condiționată de performanța "Diavolilor Roșii" în acest sezon.



Dacă Manchester United eșuează să obțină calificarea în grupele Ligii Campionilor, misiunea de a-l convinge pe Raphinha devine aproape imposibilă. Brazilianul este ferm: prioritatea sa absolută este să continue să concureze la cel mai înalt nivel, iar prezența în cea mai importantă competiție inter-cluburi din Europa nu este negociabilă.

