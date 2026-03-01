FCSB se află pe locul șapte în clasament, la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off. Roș-albaștrii au patru victorii și o înfrângere în ultimele cinci meciuri de campionat și vin după succesul cu 4-1 cu Metaloglobus din runda trecută.

Echipa patronată de Gigi Becali are nevoie ca rivala Dinamo să nu piardă cu FC Argeș pentru a păstra șanse la play-off până la ora meciului cu UTA, care se joacă la Arad.

Ioan Andone, milostiv cu rivalii: „Să nu se gândească la ce se întâmplă la FCSB”

Fostul jucător și antrenor al lui Dinamo a fost întrebat despre situația din runda 29 de Superliga.

Ioan Andone cosideră că roș-albii ar trebui să se concentreze pe obținerea celor trei puncte, pentru că diferența dintre Dinamo și Universitatea Craiova este de șapte puncte în momentul de față, iar „câinii” ar trebui fie cât mai aproape de lider în startul play-off-ului.

„În ultimul timp Dinamo a avut probleme cu FCSB, dar cred că Dinamo ar trebui să câștige meciul ăsta (n.r. cu FC Argeș). Este un meci de trei puncte, trebuie să intre cât mai bine în play-off și să nu se gândească la ce se întâmplă la FCSB, acolo e treaba FCSB-ului.”, a declarat Ioan Andone în exclusivitate la PRO TV, în emisiunea Fața la Joc.

„Fălcosul” a analizat și ce se întâmplă cu echipa campioană a României și a concluzionat că roș-albaștrii nu aveau voie să ajungă într-o astfel de situație la finalul sezonului regulat.

„FCSB a avut o decădere, după sezonul trecut excelent, în care au fost în cupele europene și au câștigat campionatul. E clar că s-au făcut niște greșeli acolo, poate în pregătire, poate au avut prea mulți jucători accidentați. Nu trebuiau să ajungă în situația asta.”, a adăugat Ioan Andone la Fața la Joc.

Partida UTA - FCSB, din runda 29 a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 21:00, poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.