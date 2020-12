Messi le raspunde CRITCILOR si dezvaluie care sunt OBIECTIVELE Barcelonei in acest sezon: "Incercam sa castigam totul!"

Leo Messi (33 ani) a primit trofeul pentru cel mai bun marcator al sezonului trecut din La Liga.

Starul argentinian a primit cel de-al saptelea trofeu de golgheter in La Liga si a oferit un interviu pentru Marca in care a vorbit despre startul dificil de sezon pe care Barcelona l-a avut in campionat, dar si despre obiectivele pe care le are alaturi de echipa.

"Vom incerca sa castigam totul. Devenim mai buni cu timpul, pas cu pas. Am inceput mai greu in La Liga, e adevarat. Nu trebuia sa cedam atat de multe puncte. Cred ca meritam mai mult din meciurile cu Alaves sau cel cu Getafe, chiar si in cel cu Real Madrid de pe Camp Nou. In cele 3 meciuri am avut multe ocazii sa inscriem, daca o faceam, situatia ar fi stat altfel.

Important este sa incepem sa avem o serie de rezultate bune pentru a ne intra in ritm. Campionatul este lung, pandemia a facut ca meciurile sa fie mult mai dificile. Adevarul esta ca fotbalul s-a schimbat mult si tututor le este greu", a spus Leo Messi pentru Marca.