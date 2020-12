Nici lui Messi nu ii iesea asa! :) Pasa de gol GENIALA data de Stanciu in ultima etapa

Slavia s-a impus cu 2-1 in derby-ul orasului cu Bohemians si este lider in clasament cu 32 de puncte obtinute in 12 meciuri jucate, la 5 puncte distanta de Sparta Praga.

Nicolae Stanciu a fost titular in meciul cu Bohemians de pe teren propriu si si-a 'semnalat' prezenta pe teren cu un assist perfect pentru Abdallah Sima la golul din minutul 7! Mijlocasul roman se afla in propria jumatate de teren si a trimis perfect pentru Sima, care a anticipat traseul balonului si a sutat spre poarta direct, fara sanse pentru portar.

Abdallah Sima (19) just scored for Slavia Prague. I think that's his 7th goal in 7 Czech league games.

He's been likened to a young Auba.

