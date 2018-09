"Ii dadeam 20.000 salariu daca venea GRATIS!" Dezvaluirea facuta de Becali: jucatorul pe care nu l-a putut transfera nici cu un MUNTE de bani

FCSB a cautat toata vara un atacant. Echipa lui Becali a primit raspunsuri pe banda rulanta si s-a reorientat catre Rusescu.

Gigi Becali a incercat din rasputeri sa-l aduca pe Omrani de la CFR Cluj, insa nu l-a putut convinge. Ultima oferta pe care patronul FCSB i-a facut-o atacantului in varsta de 25 de ani a fost una uriasa: salariul lunar de 20.000 de euro.

"20.000 pe luna. Ii dadeam 15.000, dar am marit la 20.000, daca venea gratis!", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

Dupa un scandal care s-a intins pe cateva luni, Bilel Omrani a ramas totusi la CFR Cluj. Francezul impresioneaza si in acest sezon chiar daca echipa se afla in degringolada: 4 goluri si 5 assist-uri in 12 meciuri sunt cifrele lui Omrani.