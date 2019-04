ULTIMA ORA | Real Madrid se bate pentru trofeul Supercupei, chiar daca e pe locul 3 in campionat si a fost eliminata din Cupa

Spaniolii au schimbat formatul Supercupei. Se joaca Final Four, dar nu in vara, ci la inceputul lui ianuarie.

Spaniolii au gandit un format nou pentru o Supercupa mai atractiva. Federatia a decis astazi ca trofeul se va acorda in urma unui Final Four, la care vor participa primele doua clasate din La Liga, si finalistele Cupei.

In cazul in care una dintre finalistele Cupei ocupa locul 1 sau locul 2 in campionat, atunci tabloul Final Four-ului va fi completat de urmatoarea echipa din La Liga.

Real Madrid se bate pentru trofeu



Cum finala Cupei din acest sezon este Barcelona - Valencia, iar Barcelona va incheia campionatul pe prima pozitie, locul 3 din La Liga (Real Madrid) merge in Final Four-ul Supercupei.

Tabloul este deja completat - Barcelona, Atletico, Real Madrid si Valencia se vor bate pentru Supercupa Spaniei.

Batalia pentru trofeul Supercupei nu se va mai da in vara, ci la inceputul lui ianuarie.

Semifinalele Supercupei Spaniei se joaca pe 8 si 9 ianuarie 2020, iar finala pe 12 ianuarie.