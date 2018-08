Pustiul MAGIC Odegaard, din nou OUT de la Real! Anuntul facut azi: unde va juca

Real Madrid nu conteaza nici in acest sezon pe Odegaard.

Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

Cedat anul trecut la Heerenveen, norvegianul ramane si in acest sezon in Eredivisie. Va juca pentru Vitesse, echipa care a scos Viitorul din Europa League.

Odegaard, 19 ani, era considerat cel mai talentat pusti din lume la categoria sa de varsta acum 3 ani, cand a fost cumparat de Real din Norvegia, de la Stromsgodset. Trimis la filiala din Castilla, mijlocasul ofensiv are o singura aparitie in tricoul primei echipe.



Odegaard castiga 5 milioane de euro pe sezon la Real.



BREAKING: Martin Odegaard signs for Vitesse Arnhem on season-long loan from Real Madrid pic.twitter.com/f4fnG5S6QA