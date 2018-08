Anuntul momentului in fotbalul mondial: Neymar la Real Madrid pentru 300 de milioane de euro! Conditia pentru ca NEBUNIA secolului sa aiba loc

Florentino Perez incearca sa dea o lovitura gigantica pe piata transferurilor!

Il vrea cu orice pret pe Neymar in locul lui Cristiano Ronaldo pe Bernabeu. Daca in ultimele saptamani partile pareau sa fi facut un pas in spate de la masa de negociere, acum Perez revine in forta! Sport.es scrie ca Real e gata sa plateasca 300 de milioane de euro pentru Neymar. Perez asteapta cu sufletul la gura o decizie UEFA defavorabila Parisului in doua anchete aflate acum in desfasurare.

Ambele au legatura cu patronii din Qatar si strategiile financiare prin care conduc clubul. In cazul in care PSG va fi lovita de federatia europeana, este de asteptat ca Neymar sa devina disponibil in piata, iar suma de 300 de milioane de euro se va dovedi greu de refuzat.

Variantele de atacanti la care s-a mai gandit Perez pentru Real: Rodrigo de la Valencia, Werner de la Leipzig si Icardi de la Inter. Perez nu vrea insa sa plateasca mai mult de 50 de milioane de euro pentru niciunul dintre ei. In afara unui atacant, antrenorul Lopetegui a mai cerut conducerii sa-i aduca un fundas central si un aparator stanga.