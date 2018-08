SURPRIZA URIASA: pe ce jucator poate plati Real Madrid 120 de milioane de euro in finalul perioadei de transferuri

Florentino Perez inca ii cauta inlocuitor lui Ronaldo!

Daca nu va reusi sa-l aduca pe Neymar, tinta numarul 1 e Rodrigo de la Valencia. Sefii de pe Mesalla stiu ca Perez e disperat si tin la pret. Nu negociaza niciun euro din suma de 120 de milioane de euro pe care o vor pentru fotbalistul de 27 de ani. Trecut pe la Real C si Real B, Rodrigo a fost lasat sa plece de la Madrid in 2010. A trecut pe la Benfica si Bolton Wanderers, inainte sa fie luat de Valencia, in 2014. Este si anul in care Rodrigo a debutat in nationala Spaniei, pentru care a strans 9 selectii.

Nascut in Brazilia, Rodrigo s-a mutat la Vigo alaturi de tatal sau, fostul fotbalist Adalberto, de cand era copil. Adalberto si-a deschis o scoala de fotbal in orasul Celtei alaturi de bunul sau prieten Mazinho. Rodrigo e bun prieten cu fiii lui Mazinho, Rafinhoa si Thiago Alcantara.