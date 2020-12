Proiectul unui candidat la presedintia Barcelonei ARUNCA IN AER fotbalul mondial! 5 super jucatori ar putea ajunge langa Messi pe Camp Nou

Unul dintre candidatii la presedintia Barcelonei este hotarat sa transforme clubul in cazul in care va castiga alegerile.

De altfel, toti candidatii incearca sa creeze proiecte cat mai atractive pentru Lionel Messi, cel care ar putea pleca in vara de la echipa in cazul in care propunerea viitorului presedinte nu il va convinge ca Barcelona ar putea sa ajunga din nou pe culmile gloriei.

Joan Laporta, care a mai fost presedintele catalanilor intre 2003 si 2010, si-a pregatit o lista cu 5 transferuri pe care isi doreste sa le realizeze daca va ajunge din nou in fruntea clubului.

Printre jucatorii pe care vrea sa ii aduca alaturi de Messi se numara starul Borussiei Dortmund, Erling Haaland, pe care si-l doreste si Real Madrid. Potrivit Diario Gol, Laporta isi doreste sa-i mai transfere pe Camp Nou si pe David Alaba, care intentioneaza sa plece de la Bayern la finalul acestui sezon, Eric Garcia, unul dintre cei mai buni tineri fundasi centrali din lume, Marco Verratti, mijlocasul lui PSG, si pe Eduardo Camavinga, tanarul star al celor de la Rennes.

Alegerile pentru presedintia Barcelonei vor avea loc pe 24 ianuarie.