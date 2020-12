Messi a ELOGIAT doi fosti antrenori de la Barcelona! Cine sunt cei doi manageri pe care ii apreciaza! "Am avut noroc sa ma antreneze ei, sunt cei mai buni!"

Lionel Messi a sustinut un interviu cu Jordi Evole, care va fi difuzat de LaSexta pe 27 decembrie.

Starul argentinian a avut numai cuvinte de lauda la adresa fostilor sai antrenori de la Barca: Pep Guardiola si Luis Enrique. Guardiola l-a antrenat din 2009 pana in 2012, timp in care a castigat cu echipa catalana 14 trofee. Argentinianul a cucerit cu Guardiola pe banca 3 Baloane de Aur si 2 Ghete de Aur.

Luis Enrique a pregatit Barcelona in perioada 2014-2017, timp in care a castigat 9 trofee cu echipa. Cu el pe banca, Messi a dobandit pe plan individual un Balon de Aur si o Gheata de Aur.

"Pep are ceva special, te face sa vezi lucrurile altfel. Te pregateste pentru meciuri atat pe plan defensiv cat si pe plan de atac. Iti spune exact cum se va desfasura meciul si cum trebuie sa ataci ca asa castigi.



Am avut noroc, intre ghilimele, sa ma antreneze Guardiola si Luis Enrique, cei doi sunt cei mai buni. Am lucrat mult pe fizic si mental, dar am invatat de asemenea si tactica de la ei", a declarat Messi pentru LaSexta.

Mesi a dorit sa plece vara trecuta de la Barcelona si a dorit sa se transfere la alt club. El va intra in ultimele 6 luni de contract, dar acum afirma ca este mult mai bine.

"Sunt bine acum. Este adevarat ca am avut o perioada proasta in vara. Ce s-a intamplat in vara si modul cum s-a incheiat sezonul si toate astea... Apoi tot ce s-a intamplat a fost tarat dupa mine la inceputul sezonului, dar astazi sunt bine. Vreau sa lupt serios pentru tot ce ma asteapta. Ma simt emotionat. Stiu ca echipa trece prin momente dificile. Tot ce este in jurul Barcelonei este dificil, dar astept o schimbare", a spus Messi.