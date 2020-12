BREAKING NEWS | Transfer URIAS realizat de Barcelona! Fotbalistul va semna un contract pe 5 ani: "Acordul e TOTAL!" Anuntul momentului in Spania

Barcelona este pe punctul sa oficializeze primul transfer din aceasta iarna.

Eric Garcia (19 ani) va fi noul jucator al Barcelonei, anunt confirmat de celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano.

Potrivit sursei citate, acordul dintre catalani si fundasul lui Manchester City este unul total si contractul pe care urmeaza sa il semneze Garcia este unul pe cinci ani.

Singurul semn de intrebare care mai ramane in acest moment este daca transferul se va face in iarna, sau in vara.

Eric Garcia a intrat in ultimele 6 luni de contract si din vara va putea semna liber. Cu toate acestea, el ar putea fi adus inca din iarna, Koeman avand mare nevoie de forte proaspete pentru defensiva.

Eric Garcia a crescut in celebra academie a Barcelonei, iar in 2017, la doar 16 ani, Manchester City il transfera in Anglia.

30 de meciuri a jucat Garcia pentru 'cetateni' in toate competitiile.

Fundasul central a evoluat in toate selectionatele Spaniei, iar in nationala mare are deja 4 aparitii.

✅| Eric Garcia's return to FC Barcelona has been confirmed by @FabrizioRomano. ???? Now the question remains when: in January or for free in July. pic.twitter.com/BNzMpmqxrH — BarcaBuzz (@Barca_Buzz) December 25, 2020