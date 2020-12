Fotbalistul care e in RAZBOI cu Koeman poate semna! Barcelona vrea sa-i ofere prelungirea, dar Manchester City este pe urmele lui! Despre cine e vorba

Conducerea Barcelonei incearca prelungirea contractelor a mai multor fotbalisti din echipa.

Riqui Puig (21 de ani) este unul dintre cei mai talentati tineri produsi de "La Masia" in ultimii ani. Totusi, in acest sezon internationalul de tineret spaniol a evoluat doar 82 de minute in total.

Mijlocasul este in conflict cu Ronald Koeman, dupa ce antrenorul l-ar fi anuntat la inceputul sezonului ca nu va conta pe el. Conform El Pais, Koeman s-ar fi adresat jignitor in fata tanarului fotbalist inaintea unui meci, spunandu-i in fata intregului vestiar: "Esti o cartita!".

De la acel moment, Puig abia prinde banca de rezerve la Barcelona, dar conducerea vrea sa-i ofere prelungirea contractului. Conform celor de la BeSoccer, catalanii vor sa-i activeze optiunea de prelungire automata cu inca doi ani a contractului, dar de asemenea sa-i gaseasca si o echipa unde sa-l imprumute.

Conform aceleiasi surse, Betis Sevilla si-a exprimat dorinta de a-l imprumuta pe tanarul mijlocas, dar de asemenea si Guardiola vrea sa-l achizitioneze pe Puig, stiind ca spaniolul are un potential imens.

Contractul lui Riqui Puig expira in vara lui 2021, iar cota fotbalistuluui este de 20 de milioane de euro.