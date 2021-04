Lovitura de proportii pregatita de Laporta! Suma fabuloasa pe care ar putea sa o incaseze Barcelona

Presedintele catalanilor incearca acum sa se asigure ca Messi va ramane pe Camp Nou, dar si sa-l convinga pe Neymar sa se intoarca in Spania.

Potrivit jurnalistilor de la El Chiringuito, Laporta este aproape de a incheia un acord monstruos de sponsorizare, in valoare de 500 de milioane de euro. Aceasta suma i-ar permite clubului sa asigure pretentiile financiare ale celor doua staruri.

Detaliile contractului nu au fost deocamdata facute publice. Cert este ca Barcelona se afla intr-o situatie financiara extrema, datoriile clubului ridicandu-se la 1 miliard de euro.

(????) Joan Laporta is closing in on a sponsorship deal for Barcelona worth around €500M. @10JoseAlvarez #FCB ????????