Barcelona, anunt ingrijorator pentru fani! "A contribuit la triumful din acest sezon" Ce jucator rateaza finala Cupei Spaniei!

Anuntul a fost facut pe site-ul clubului.

Barcelona se pregateste de finala Cupei Spaniei, acolo unde va juca cu Valencia, pe stadionul lui Betis Sevilla, Benito Villamarín.

Fanii Barcelonei primesc o veste ingrijoratoare inainte de finala Cupei Spaniei. Catalanii o intalnesc in ultimul act pe Valencia, pe stadionul lui Betis Sevilla, Benito Villamarin. Unul din jucatorii de baza din acest sezon nu va putea juca finala.

Portarul Marc-Andra ter Stegen a suferit o accidentare la genunchi si nu isi va putea ajuta echipa in partia cu Valencia. Cel mai probabil, locul sau in poarta catalanilor va fi luat de Jasper Cillessen, cel care a strans numai 10 prezente in tot sezonul.

"A fost unul dintre jucatorii cheie pentru triumful Barcelonei in LaLiga in acest sezon si a avut o prestatie foarte buna in semifinalele Cupei, ajutand Barcelona sa ajunga in finala", scrie site-ul Barcelonei.

Cilessen s-a inteles cu Benfica

Portarul olandez Jasper Cillessen, rezerva lui Marc Andre ter Stegen la Barcelona, s-a inteles cu Benfica, campioana Portugaliei. Goalkeeperul batav, care a aparat doar in Cupa in acest sezon, asteapta acum ca sefii Barcei sa accepte oferta lusitanilor.

Potrivit Goal.com, Barcelona vrea 25.000.000 euro in schimbul lui Cillessen, in timp ce Benfica a transmis ca e dispusa sa plateasca 15.000.000 euro.

In ciuda diferentei de pret, transferul are sanse sa se faca, intrucat Jasper Cillessen a transmis inca din finalul campionatului ca nu mai vrea sa ramana pe Nou Camp.

Barcelona a platit 13.000.000 euro pentru a-l lua pe Cillessen de la Ajax, in vara lui 2016.

Titularul Benficai in acest sezon a fost grecul Odisseas Vlachodimos.