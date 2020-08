Prima reactie OFICIALA de la Barcelona dupa ce Messi a transmis ca PLEACA! Anuntul care CONFIRMA zvonurile: "Incercam sa il convingem!" 

Anuntul ca Messi pleaca de la Barcelona a zguduit lumea fotbalului.

Starul argentinian ar fi transmis Barcelonei printr-un fax ca nu intentioneaza sa mai ramana pe Camp Nou, iar asta a declansat haosul in capitala Cataluniei.

Fanii Barcelonei si oameni importanti din fotbal au cerut demisia presedintelui Josep Maria Bartomeu, in incercarea de a-l convinge pe Messi sa ramana.

Bartomeu trebuia sa fie prezent astazi la prezentarea oficiala a lui Trincao, insa din cauza ultimelor intamplari a ales sa nu mearga. In locul sau a mers secretarul tehnic, Ramon Planes care a comentat situatia lui Messi.

"Vestea lui Messi a fost una importanta, insa ceea ce am gandit si am spus in repetate randuri este ca il vedem pe Messi ca jucator al Barcelonei. Astazi a venit Trincao si speram sa triumfe alaturi de Messi. Barcelona s-a reconstruit de multe ori de-a lungul istoriei sale si intotdeauna s-a intors in forta. Ideea noastra este sa reconstruim in jurul celui mai bun jucator din lume.

Trebuie sa ii purtam un respect enorm lui Leo pentru ceea ce este si pentru istoria sa, nu ne gandim la absolut nicio clauza din contract. Relatia dintre Messi si Barcelona dureaza deja de multi ani, ani de bucurie pentru suporteri. Lucram intern pentru a-l convinge pe Messi, cautam cea mai buna solutie pentru el si pentru Barcelona.

Nu este o disputa intre Barcelona si Leo, niciunul nu merita asta. Lucram sa facem o echipa castigatoare. Nu exista nicio diviziune la club, oricine intelege fotbalul il vrea aici pentru a castiga din nou, este un campion.

Messi nu ne-a comunicat ca nu se va prezenta la antrenamente, insa orice dialog va ramane privat, nu vom anunta ceea ce se vorbeste din respect", a spus Planes.