Anunt BOMBA in Spania! Leo Messi a pus mana pe telefon si l-a SUNAT pe Pep Guardiola! Ce i-a transmis starul argentinian

Leo Messi (33 ani) a luat decizia soc de a pleca de la Barcelona.

Desi parea ca relatia dintre Messi si Barcelona se va incheia doar in momentul in care starul argentinian isi va pune ghetele in cui, capitanul catalanilor a luat o decizie care a cutremurat lumea fotbalului.

Leo Messi a comunicat ieri oficialilor Barcelonei, prin intermediul unui fax, ca nu doreste sa mai ramana pe Camp Nou, mai ales dupa umilinta cu Bayern.

Dupa ce vestea a explodat in toata presa, au inceput calculele legate de echipele care si-l pot permite pe argentinian, care are o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro.

Principalul club este Manchester City, care pare viitoarea destinatie a lui Messi, datorita capacitatii financiare, dar si pentru ca Pep Guardiola antreneaza acolo.

Conform Catalunya Radio, Messi l-ar fi sunat pe Guardiola in urma cu o saptamana pentru a-l pune la curent cu situatia sa, voind sa afle daca City ar fi dispusa sa il ia. Antrenorul care a scris istoria Barcelonei alaturi de Messi s-a anuntat mai mult decat incantat sa il antreneze din nou. 'Cetatenii' dispun de 300 de milioane de euro pentru transferuri si ar putea sa ii foloseasca pentru mutare.

VIDEO - Messi inscrie un hattrick in poarta lui Manchester City:

Manchester City, alegerea lui Messi

Marcelo Bechler, jurnalistul care a anuntat prima data de dorinta lui Messi de a pleca de la Barcelona vine cu o confirmare a zvonurilor. Manchester City este clubul pentru care Messi vrea sa joace din sezonul urmator. Idolul catalanilor vede plecarea de la Barcelona ca pe ceva dureros, insa considera ca a ajuns la finalul unui ciclu.

Messi quer jogar no Manchester City. Trata a saída do Barcelona como algo que dói na alma, mas o fim de um ciclo pic.twitter.com/FVMPDvB7Go — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 26, 2020