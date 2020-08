Cele 5 motive pentru care Messi este hotarat sa plece de pe Camp Nou! Ce l-a nemultumit si de ce nu l-a convins Koeman sa ramana

Messi le-a transmis prin fax oficialilor Barcelonei ca vrea sa fie lasat sa plece gratis de pe Camp Nou.

Desi timp de foarte multi ani toata lumea a fost convinsa ca Messi isi va incheia cariera la Barcelona, de cateva saptamani superstarul argentinian pare hotarat sa plece.

Jurnalistii de la Diario Sport au analizat motivele pentru care fotbalistul nu mai vrea sa continue pe Camp Nou.

In primul rand, Messi nu s-a inteles niciodata bine cu actualul presedinte si oamenii din consiliul sau de administratie. Nu a fost de acord cu modul lui Bartomeu de a lucra sau de a conduce clubul, iar dupa rezultatul dezastruos din meciul cu Bayern din Champions League, fotbalistul se astepta ca printre schimbarile radicale efectuate sa se afle si demisia acestuia, care insa nu a venit.

In al doilea rand, Messi a fost deranjat de modul in care clubul a ales sa se desparta de Valverde. Argentinianul a avut intotdeauna o relatie buna cu antrenorii de la echipa, iar despartirea Barcelonei de Valverde si numirea lui Quique Setien pe banca tehnica nu i-au fost pe plac, el discreditandu-l pe cel din urma in mai multe randuri in public.

In al treilea rand, fotbalistul a fost in dezacord total cu managementul sportiv de pe Camp Nou. El considera ca Barcelona a devenit din ce in ce mai putin competitiva cu trecerea anilor, cei responsabili alegand sa nu investeasca banii obtinuti in urma unor transferuri importante in mutari care sa aduca un plus de valoare echipei.

In al patrulea rand, lui Messi nu i-a picat deloc bine cum l-au tratat oficialii clubului pe Luis Suarez, care este unul dintre cei mai buni prieteni ai sai de la echipa. Jurnalistii spanioli considera ca modalitatea in care Bartomeu si Koeman l-au anuntat pe Suarez ca nu mai figureaza in planurile Barcelonei pentru sezonul urmator a fost jignitoare si lipsita de respect din punctul de vedere al lui Messi.

In al cincilea rand, la intalnirea pe care au avut-o, argentinianul nu a fost convins de ceea ce i-a propus Ronald Koeman, noul antrenor al Barcelonei, cel care i-a pus pe lista transferurilor pe multi dintre jucatorii de baza. Astfel, Messi nu crede ca echipa va putea sa castige in continuare trofee si sa ramana printre cele mai puternice din lume, motiv pentru care nu se mai vede evoluand in tricoul clubului blaugrana.