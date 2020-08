BOMBA de la miezul noptii: Se razgandeste Messi dupa numai CATEVA ORE si UITA de plecarea de la Barcelona?! Lui Bartomeu i se cere demisia din toate directiile

Haos la Barcelona dupa anuntul ca Messi vrea sa rupa contractul sau pe Camp Nou!

00:40 Sport anunta in exclusivitate ca Bartomeu neaga informatia conform careia ar fi demisionat. Pentru moment, in ciuda protestelor venite din toate directiile, oficialul refuza sa se retraga din fruntea clubului!

00:20 Intalnirea de urgenta din aceasta seara dintre sefii Barcelonei e pe cale sa produca un nou cutremur!

TYC Sports, site-ul argentinian care a anuntat in premiera ca Messi a notificat Barca in privinta deciziei sale de a parasi clubul, anunta ca presedintele Bartomeu si-a dat demisia! Decizia sefului catalan ar fi menita sa-l faca pe Messi sa se razgandeasca!



Oficialul e unul dintre motivele relatiei complicate dintre Messi si club din ultimii doi ani.

In aceasta seara, in birourile Barcelonei a avut loc o sedinta de criza la care au participat toate numele importante din conducere. Concluzia intalnirii ar fi fost ca Bartomeu sa faca un pas in spate pentru o ultima incercare de a face pace intre Barca si cel mai important jucator de-al ei.

In fata sediului Barcelonei s-au adunat cateva sute de fani care i-au cerut inca de la primele ore ale serii lui Bartomeu sa demisioneze.



Acaba de salir Oscar Grau (CEO del Barça) de las oficinas del Barça en el Camp Nou tras la reunión de urgencia de la directiva por la marcha de Messi. Gritos de los aficionados en contra #fcb #fcblive pic.twitter.com/SWF9FCajOf — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 25, 2020