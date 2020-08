Isi implineste Abramovici visul SUPREM si da o lovitura mondiala cu Messi?! Rio Ferdinand, gluma sau anunt de milioane pe piata transferurilor?

Chelsea e vedeta verii pe piata transferurilor!

Ziech, Werner si Havertz sunt primele 3 mari lovituri ale verii pe Stamford Bridge. Primii doi sunt rezolvati, iar Havertz e la detalii minore distanta de transfer.

Sa fie Messi bomba adevarata a verii in Premier League?

Rio Ferdinand a postat un mesaj enigmatic pe Twitter dupa anuntul ca Leo va parasi Barcelona. Fanii se intreaba daca Ferdinand, acum analist TV, are informatii concrete sau daca doar si-a dorit sa glumeasca pe seama prietenului Lampard.

"Tocmai am auzit ca Frank Lampard intra in cursa pentru Messi. Ce fereastra de transferuri ar fi daca Lamps reuseste transferul asta", a scris fostul fundas al lui Manchester United pe Twitter.



Just heard Frank Lampard is now in for #messi

Some window this if Lamps pulls this off !!