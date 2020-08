Barcelona NU-L LASA pe Messi sa plece gratis si cere 700 de milioane pentru transferul sau! Leo NU vrea sa vina la testul de coronavirus dinaintea noului sezon

Barca ar trebui sa inceapa saptamana viitoare antrenamentele sub comanda lui Koeman.

Inainte ca olandezul sa-si inceapa munca pe Camp Nou, fotbalistii au fost programati luni la o testare in grup pentru coronavirus. Conform postului de radio Onda Cero, Messi n-are de gand sa dea proba, astfel ca ii va fi imposibil sa inceapa marti antrenamentele alaturi de restul colegilor.

Conform El Mundo Deportivo, pozitia Barcelonei in privinta lui Messi e clara. Clubul a luat act de notificarea transmisa prin fax de avocatii lui Messi catre departamentul juridic al Barcelonei, dar n-o ia in calcul. Messi mai are contract pana in 2021, iar orice club interesat sa-l aiba va trebui sa plateasca 700 de milioane de euro, contravaloarea clauzei sale de reziliere.

Sefii catalani nu-i dau nicio sansa lui Messi de a rupe contractul fara plata unor despagubiri. Termenul pana la care acordul putea fi dezlegat unilateral a expirat pe 10 iunie. Messi si echipa sa sustin ca, in contextul pandemiei, data limita ar fi trebuit extinsa.

El Mundo Deportivo mai noteaza ca boardul Barcelonei il vede pe Messi drept 'un patrimoniul al clubului' si ca societatea e dispusa la orice sacrificiu pentru ca Leo sa-si incheie cariera pe Camp Nou!