Pleacă Xabi Alonso de la Real Madrid?! „Lucrurile se pot schimba repede”

Pleacă Xabi Alonso de la Real Madrid?! &bdquo;Lucrurile se pot schimba repede&rdquo; La Liga
Xabi Alonso a vorbit despre viitorul său la Real Madrid.

Real Madrid a remizat în deplasarea la Girona, scor 1-1, într-un meci din runda a 14-a din La Liga. Marcatorii din acest duel au fost Azzedine Ounahi și Kylian Mbappe.

În urma acestui rezultat, Real Madrid i-a „predat” fotoliul de lider din La Liga Barcelonei și se află la un punct de rivalii catalani.

Xabi Alonso nu are emoții în ceea ce privește poziția lui la Real Madrid

Antrenorul spaniol a fost întrebat dacă simte presiunea unei posibile demiteri, în cazul în care lucrurile nu vor merge așa cum își doresc oficialii și fanii madrilenilor.

Xabi Alonso a fost „înțepat” în legătură cu prestațiile sub așteptări ale echipei sale la conferința de presă de dinaintea duelului cu Athletic Bilbao.

Tehnicianul lui Real Madrid a dat de înțeles că este mulțumit de jocul formației sale și vrea să pregătească fiecare meci în parte, indiferent de rezultatele de până acum. 

„Mă gândesc la ziua de mâine, la pregătirea echipei.

Mai este mult de parcurs, mai mult de o treime din sezon, totul este strâns, sunt multe de jucat. Lucrurile se pot schimba repede.

Jucăm fotbal… iar acești jucători încearcă mereu să dea maximum. Cerința este să oferim un nivel mai înalt în următorul meci.”, a spus Xabi Alonso.

Pentru Real Madrid urmează duelul cu Athletic Bilbao din etapa 15 din La Liga, care va avea loc miercuri, de la ora 20:00.

