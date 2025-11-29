Răsturnare de situație în cazul lui Endrick! Decizia luată de Real Madrid

Olympique Lyon s-ar fi înțeles deja cu brazilianul pentru transfer, dar mutarea va avea de așteptat. Real Madrid nu și-a dat încă acordul, chiar dacă totul pare să fie o chestiune de timp.



De ce ezită Real Madrid să-și dea acordul pentru transferul lui Endrick



Liderul din La Liga vrea să aștepte fereastra de transferuri din iarnă pentru a-și da acordul în privința acestui transfer.



Dacă atacanții din lotul lui Xabi Alonso vor fi feriți de accidentări, atunci brazilianul va avea drum lider spre OL. Dacă nu, atunci Realul se poate baza pe el, scrie jurnalistul Marcos Benito de la El Chiringuito TV.

