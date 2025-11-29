Răsturnare de situație în cazul lui Endrick! Decizia luată de Real Madrid

Olympique Lyon s-ar fi înțeles deja cu brazilianul pentru transfer, dar mutarea va avea de așteptat. Real Madrid nu și-a dat încă acordul, chiar dacă totul pare să fie o chestiune de timp.
De ce ezită Real Madrid să-și dea acordul pentru transferul lui Endrick
Liderul din La Liga vrea să aștepte fereastra de transferuri din iarnă pentru a-și da acordul în privința acestui transfer.
Dacă atacanții din lotul lui Xabi Alonso vor fi feriți de accidentări, atunci brazilianul va avea drum lider spre OL. Dacă nu, atunci Realul se poate baza pe el, scrie jurnalistul Marcos Benito de la El Chiringuito TV.
Endrick nu a fost mulțumit de statutul său de rezervă pe vremea când Ancelotti era antrenorul echipei, dar lucrurile nu s-au schimbat nici de când Xabi Alonso a preluat echipa. Până atunci, sud-americaul a bifat un singur meci, din postura de rezervă, în care a strâns doar 11 minute.
Endrick pleacă de la Real Madrid și semnează cu Lyon
Transferul brazilianului lui Endrick de la Real Madrid la Olympique Lyon este aproape finalizat, a anunţat Matteo Moretto, jurnalist la Marca, în urmă cu o săptămână.
„Acordul Endrick-Lyon este finalizat în proporţie de 100%. Tranzacţia dintre Real Madrid şi Lyon este finalizată în proporţie de 99,9%”, a asigurat el vineri.