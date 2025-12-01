Real Madrid a fost ţinută în şah, scor 1-1, pe terenul formaţiei Girona, într-un meci disputat duminică, "los blancos" înregistrând astfel a treia remiză consecutivă în campionatul de fotbal al Spaniei.

Gazdele au deschis scorul în finalul primei reprize, prin marocanul Azzedine Ounahi (45), Real reuşind să restabilească egalitatea în cursul părţii secunde a jocului, prin francezul Kylian Mbappe, care a transformat un penalty în minutul 67, provocat de brazilianul Vinicius. VIDEO AICI

Kylian Mbappe a ajuns la 23 de goluri în acest sezon după reușita din Girona - Real Madrid 1-1



Mbappe - căruia arbitrajul video (VAR) i-a anulat un gol marcat în minutul 41, pentru un henţ, scrie Agerpres - a înscris cu această ocazie al 23-lea său gol de la debutul sezonului, în toate competiţiile, şi al 14-lea în La Liga.

Ounahi de la Girona a fost desemnat jucătorul meciului - Sofascore l-a notat cu 7.8.

În urma acestui rezultat, Real Madrid a rămas pe locul secund, la un punct în spatele rivalei FC Barcelona, care a urcat în fotoliul de lider sâmbătă, după victoria obţinută pe teren propriu în partida cu Deportivo Alaves (3-1).

Betis a câștigat derby-ul cu Sevilla, 2-0 în deplasare

Tot duminică, Betis Sevilla s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul formaţiei Sevilla, în derby-ul capitalei Andaluziei, prin golurile marcate de Pablo Fornales (54) şi Sergi Altimira (68).

"Verdiblancos" au obţinut cu această ocazie primul lor succes pe terenul rivalilor andaluzi începând din 2018.

Rezultatele și marcatorii din etapa 14 din La Liga



Vineri

Getafe - Elche 1-0

A marcat: Arambarri (56).

Sâmbătă

Mallorca - Osasuna 2-2

Au marcat: Muriqi (62 - penalty, 66), respectiv Garcia (82), Boyomo (90+2).

FC Barcelona - Deportivo Alaves 3-1

Au marcat: Yamal (8), Dani Olmo (26, 90+3), respectiv Ibanez (1).

Levante - Athletic Bilbao 0-2

Au marcat: Munoz (3), Williams (44).

Atletico Madrid - Real Oviedco 2-0

A marcat: Sorloth (16, 26).

Portarul Horaţiu Moldovan a fost rezervă la Oviedo.

Duminică

Real Sociedad - Villarreal 2-3

Au marcat: Soler (60), Barrenetxea (87), respectiv Ayoze Perez (31), Moleiro (57, 90+5).

Sevilla - Betis Sevilla 0-2

Au marcat: Fornals (54), Altimira (68).

Celta Vigo - Espanyol Barcelona 0-1

A marcat: Kike (86).

Portarul Ionuţ Andrei Radu a fost integralist la Celta Vigo.

Girona - Real Madrid 1-1

Au marcat: Ounahi (45), respectiv Mbappe (67 - penalty).

Luni se dispută partida Rayo Vallecano - Valencia.

Clasamentul din La Liga

