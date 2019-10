Pique a facut oferta pentru preluarea celui mai vechi club din Anglia! Fundasul Barcei detine deja un club in Spania si are planurile de viitor deja facute

Pique detine clubul de fotbal FC Andorra, echipa care e pe primul loc in Segunda B (liga a treia spaniola).

Gerard Pique isi face planuri pentru momentul in care va agata ghetele in cui. Fundasul Barcelonei vrea sa devina un patron de succes si sa aiba cel putin o echipa care sa joace in cupele europene. El a achizitionat echipa FC Andorra, care evolueaza acum in Segunda B (liga a treia spaniola).

Pique a facut oferta si pentru Notts County

Potrivit ESPN, Gerard Pique a mai facut o oferta pentru un club de fotbal. El a intentionat sa cumpere echipa Notts County, cel mai vechi club infiintat in Anglia. Nots County joaca acum in liga a 5-a engleza, dupa ce a retrogradat ca urmare a problemelor financiare.

Pique detine compania Kosmos Global Holding si prin intermediul acesteia a cumparat FC Andorra si a trimis oferta pentru Notts County.

Sursa citata scrie ca fostul patron al lui Notts County, Alan Hardy, a fost nevoit sa accepte o alta oferta, cea a unor frati danezi: Alexander si Christoffer Reedtz.

Pique se implica si in Cupa Davis

Gerard Pique are planuri sa schimbe si tenisul. El vrea sa reformeze Cupa Davis, competitie care va avea loc luna viitoare la Madrid.

La Kosmos se implica si Leo Messi, insa colegul lui Pique detine un procent foarte mic din actiuni.