Pep Guardiola și Laporta, din nou împreună! Răspunsul antrenorului lui City când a fost întrebat despre Bernardo Silva: „Nu vreau jucători care nu vor să fie aici!” 

Pep Guardiola a participat la evenimentul de promovare a meciului caritabil FC Barcelona - Manchester City, ce urmează să se dispute pe 24 august. Președintele catalanilor, Joan Laporta, a fost prezent și el la evenimentul ce s-a desfășurat pe Camp Nou. Pentru acest meci se organizează o strângere de fonduri pentru a combate scleroza laterală amiotrofică (SLA).

Deși se dorește a fi un meci amical, Laporta a anunțat că echipa sa va lua meciul în serios, anunțând un adevărat spectacol.

„Un Barcelona - Manchester City nu este un meci amical. Am câștigat cu 0-4 în fața lui Real Madrid și acum vrem să câștigăm în fața campioanei din Premier League. Sunt prieteni la echipa rivală, însă ne dorim să câștigăm”, a declarat Laporta citat de cotidianul SPORT.

Nici antrenorul lui Manchester City nu s-a lăsat mai prejos, punctând că va trimite în teren un lot competitiv. Momentul „culminant” a fost când Laporta l-a întrebat pe Guardiola dacă va fi prezent și Bernardo Silva, glumind pe seama zvonurilor apărute, după ce s-a scris că portughezul ar putea semna cu Barcelona.

Răspunsul lui Guardiola a fost unul pe măsură: „Vor juca Bernardo Silva și încă 10. Vom aduce întreg lotul”.

Tehnicianul iberic a transmis un mesaj tranșant în legătură cu poziția sa despre un posibil transfer al lui Bernardo Silva: „Cred că Bernardo Silva va continua cu noi. Am spus deja asta, nu vreau să am în echipă jucători care nu vor să fie aici. Nu știu nimic, eu mă pricep la tactici”.

