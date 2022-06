Manchester City, de neoprit pe piața transferurilor! Încă doi jucători sunt aproape de echipa lui Guardiola

După ce a achitat clauza de reziliere a lui Erling Haaland, de la Borussia Dortmund, în valoare de 60 de milioane de euro, Manchester City încearcă să se întărească atât în apărare, cât și la mijlocul terenului.

Pentru postul de fundaș stânga, prioritatea campioanei Angliei este Marc Cucurella (23 de ani). Spaniolul de la Brighton, un produs al academiei Barcelonei, va primi curând o ofertă oficială, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, care precizează că Manchester City este gata să se despartă de Oleksandr Zinchenko pentru a-i face loc ibericului.

În schimb, Zinchenko, fotbalist cumpărat în 2016, de la Ufa, pentru doar două milioane de euro, ar putea fi transferat de Everton, formație care insistă pentru această mutare.

De asemenea, Pep Guardiola are un nume pregătit și pentru linia de mijloc: Kalvin Phillips, fotbalistul lui Leeds United, care este ținta principală a lui Manchester City, anunță sursa citată, care precizează că gruparea de pe Etihad va purta curând discuții directe pentru un transfer.

Kalvin Phillips, jucător cu 23 de meciuri la naționala de seniori a Angliei, a jucat până acum doar la Leeds, formație care l-a crescut, iar în ultimul sezon a evoluat în 23 de partide, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Manchester City are prepared to let Oleksandr Zinchenko leave as they are targeting Marc Cucurella, with an official bid coming soon - decision was made in May ???? #MCFC

Zinchenko can be sold and Everton have his name in the list as one of the main targets. Other clubs also keen. https://t.co/hcqK7l83ov