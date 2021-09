Ratarea serii în Liga Campionilor! Cum a putut să șuteze Bernardo Silva din doi metri

Idrissa Gueye a deschis scorul în minutul opt, cu o execuție în forță, din interiorul careului de 16 metri.

La scurt timp după deschiderea scorului, englezii au preluat controlul jocului, iar Bernardo Silva a trecut pe lângă deschiderea scorului, în minutul 27.

După o centrare în fața porții, Sterling a reluat cu capul, însă mingea a lovit bara și a sărit până la Bernardo Silva, care a trimis în transversală din doi metri.

