Pe unde mai joacă și cât a ajuns să valoreze Van de Beek, dorit de Real Madrid cu câțiva ani în urmă

La 29 de ani, mijlocașul olandez evoluează în liga a doua din Spania, la Girona, departe de nivelul pe care îl arăta în perioada Ajax Amsterdam, când era dorit insistent de Real Madrid.

În 2019, Van de Beek a impresionat în parcursul olandezilor până în semifinalele UEFA Champions League și a încheiat acel an pe locul 30 în clasamentul Balonului de Aur. Un sezon mai târziu, Manchester United a câștigat lupta pentru semnătura sa și a plătit aproximativ 39 de milioane de euro pentru transferul de la Ajax, în septembrie 2020.

Mutarea în Anglia nu a avut însă rezultatul așteptat. Olandezul nu s-a impus la Manchester United, iar ulterior a fost împrumutat la Everton și Eintracht Frankfurt.

Donny van de Beek este cotat la 1,4 milioane de euro!

În vara lui 2024, Girona l-a transferat definitiv pentru doar 500.000 de euro. Problemele medicale au continuat să-i afecteze cariera, iar o ruptură completă a tendonului lui Ahile stâng l-a ținut departe de teren aproape tot sezonul trecut.