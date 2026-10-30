Pe unde mai joacă și cât a ajuns să valoreze Van de Beek, dorit de Real Madrid cu câțiva ani în urmă

Pe unde mai joacă și cât a ajuns să valoreze Van de Beek, dorit de Real Madrid cu câțiva ani în urmă La Liga
SPORT.RO
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Donny van de Beek traversează una dintre cele mai dificile perioade ale carierei. 

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Din articol

La 29 de ani, mijlocașul olandez evoluează în liga a doua din Spania, la Girona, departe de nivelul pe care îl arăta în perioada Ajax Amsterdam, când era dorit insistent de Real Madrid.

În 2019, Van de Beek a impresionat în parcursul olandezilor până în semifinalele UEFA Champions League și a încheiat acel an pe locul 30 în clasamentul Balonului de Aur. Un sezon mai târziu, Manchester United a câștigat lupta pentru semnătura sa și a plătit aproximativ 39 de milioane de euro pentru transferul de la Ajax, în septembrie 2020.

Mutarea în Anglia nu a avut însă rezultatul așteptat. Olandezul nu s-a impus la Manchester United, iar ulterior a fost împrumutat la Everton și Eintracht Frankfurt.

Donny van de Beek este cotat la 1,4 milioane de euro!

În vara lui 2024, Girona l-a transferat definitiv pentru doar 500.000 de euro. Problemele medicale au continuat să-i afecteze cariera, iar o ruptură completă a tendonului lui Ahile stâng l-a ținut departe de teren aproape tot sezonul trecut.

Nici revenirea în acest an nu a fost una spectaculoasă. Van de Beek a adunat șapte apariții în campionat și una în Cupa Spaniei, cu un gol și o pasă decisivă. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață a ajuns la doar 1,4 milioane de euro.

În total, mijlocașul a strâns 380 de meciuri la nivel de club, cu 73 de goluri și 60 de pase decisive. Cele mai bune cifre le-a avut la Ajax, pentru care a marcat 41 de goluri în 175 de partide.

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