Cele două formații se vor duela în cadrul etapei #9 din Ligue 1, în direct pe VOYO SPORT 1, nu mai devreme de ora 22:05, pe „Stade Pierre-Mauroy” din Villeneuve d'Ascq.

Lille - Lens, în direct pe VOYO de la 22:05

Se anunță un duel extrem de echilibrat. Gazdele ocupă locul 3 cu 15 puncte obținute în opt etape, în timp ce Lens este pe 7, cu 13 puncte, la distanță de patru puncte de liderul PSG.

Istoria este de partea gazdelor. În ultimele cinci meciuri directe, Lille a ieșit de patru ori învingătoare, excepție fiind o înfrângere din 2025, scor 0-3.

Cum arată clasamentul din Ligue 1