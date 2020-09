Donny van de Beek, in lacrimi dupa transferul la Manchester United! Mesajul olandezului pentru cel care l-a descoperit

Donny van de Beek a oferit prima declaratie din postura de jucator al lui Manchester United.

Donny van de Beek (23 de ani) este noul jucator al lui Manchester United. Olandezul a fost transferat de la Ajax pentru suma de la 40 de milioane de euro plus bonusuri de performanta, conform presei britanice. Chiar daca la un moment dat s-a discutat de o posibila mutare a sa la Real Madrid, mijlocasul a ajuns in cele din urma pe Old Trafford.

Tanarul fotbalist si-a indeplinit un vis odata cu realizarea acestui transfer. Isi dorea foarte mult sa se transfere la un club important din Europa. Totodata, van de Beek i-a adus o ultima bucurie si antrenorului care l-a descoperit, Harm Grevnik. Tehnicianul in varsta de 73 de ani a primit o veste tragica in urma cu putin timp, aceea ca nu mai are mult de trait, deoarece a fost diagnosticat cu cancer prea tarziu. Dorinta sa a fost mereu sa il vada pe mijlocasul olandez transferat la un club mare din Europa.

“Harm este omul care mi-a observat talentul pe cand eram doar un copil. Mi-a spus ca am tot ce-mi trebuie pentru a deveni un jucator profesionist de fotbal si m-a dus la Ajax. De fiecare data cand eram departe de club, ne antrenam separat, a fost ca un antrenor privat. Acum, din pacate, el nu mai are mult timp la dispoziţie – dar a avut un vis pentru mine. A vrut sa ma vada transferat la un club mare, urmatoarea etapa din cariera mea. Am crezut amandoi ca va fi Real Madrid, dar aceasta varianta nu a functionat din mai multe motive. Acum m-am alaturat unui club fantastic in cea mai mare competitie din lume. Faptul ca Harm stie ca sunt acum jucatorul lui Manchester United, printre toti acei jucatori grozavi pe Old Trafford, este implinit. Harm este un om incredibil”, a declarat Donny van de Beek vizibil emotionat.