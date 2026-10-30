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Cristi Chivu este, fără doar și poate, cel mai apreciat antrenor al momentului în Italia. După „dubla” din sezonul precedent, tehnicianul a dus-o, din nou, pe Inter pe prima poziție în clasament.

Inter vrea să îl transfere pe Federico Chiesa

Federico Chiesa era privit la un moment dat drept unul dintre cei mai buni jucători din generația sa. În 2021, pe când era legitimat la Juventus, atacantul era cotat la 70 de milioane de euro.

Acesta a fost format de Fiorentina, iar „Bătrâna Doamnă” a plătit nu mai puțin de 45 de milioane de euro, în vara lui 2022, după un împrumut, pentru transferul definitiv.

Din nefericire pentru iubitorii fotbalului italian, accidentările l-au ținut în loc pe Chiesa. Deși transferul la Liverpool din 2024 era menit pentru a-i redresa cariera, atacantul nu a confirmat.

La aproape doi ani și jumătate distanță de la transferul în Premier League, campionat ce se vede exclusiv pe VOYO, Federico Chiesa este aproape de revenirea în Serie A. Jurnalistul Ekrem Konur a dezvăluit că Inter este interesată de semnătura italianului, prețul stabilit de Liverpool fiind de 15 milioane de euro.

„Extrema italiană Federico Chiesa este aproape de o revenire în Serie A!

Liverpool i-a stabilit un preţ de pornire de 15 milioane de euro atacantului, iar Inter Milano conduce cursa pentru semnătura sa, după ce a demarat deja primele discuţii”, a notat jurnalistul Ekrem Konur.