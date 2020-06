Pasiunea fiului pentru Messi a "ingropat-o" in datorii! Mama tanarului care a patruns pe teren la meciul cu Mallorca, distrusa dupa gestul lui: "Nu stiu ce voi face!"

Surpriza meciului a fost in minutul 54, cand, desi accesul spectatorilor era interzis, jucatorii s-au trezit cu un tanar pe teren. Acesta purta un tricou cu nationala Argentinei si intrase sa faca o poza cu Messi, profitand de neatentia securitatii.

Tanarul a reusit sa se fotografieze cu Alba, insa a fost oprit chiar inainte sa ajunga la starul argentinian, iar autoritatile l-au obligat sa stearga si poza pe care o facuse cu fundasul Barcelonei.

You got to be kidding me:

bottom right of the screen, pitch invader with Argentina shirt looking for selfies at Mallorca-Barcelona behind closed doors.

Great health protocol pic.twitter.com/2GAGK192VO