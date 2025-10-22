Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick (foto), nu va putea sta pe banca tehnică la primul Clasico al sezonului, împotriva lui Real Madrid, duminică, pe stadionul Santiago Bernabeu.

Neamțul a fost suspendat pentru un meci de către Comisia de Disciplină a Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), în urma eliminării sale în partida de săptămâna trecută cu Girona, a anunțat Agerpres.

Comisia a respins argumentele clubului catalan, de a anula dublul avertisment primit de antrenorul german pentru proteste şi a impus sancţiunea, în temeiul articolului 120 din Codul Disciplinar al RFEF, cu amenzi suplimentare, în temeiul articolului 52.

Barcelona a susţinut că faptele nu corespund cu faptele din raportul arbitrului, dar Comisia a considerat că formația catalană n-a furnizat nicio dovadă care ar putea infirma declaraţia lui Flick, conform căreia nu a comis acţiunile reflectate în raportul arbitrului.

Raphinha, apt de joc pentru Clasico

Dacă pe Hansi Flick l-au pierdut, în schimb, cei de la Barcelona au primit vești bune în privința unui star al echipei.

Atacantul brazilian, Raphinha, s-a antrenat cu echipa şi antrenorul Hansi Flick speră să conteze pe el, duminică. Raphinha s-a accidentat la coapsa dreaptă pe 25 septembrie, la un meci cu Real Oviedo (3-1), dar recuperarea lui a fost foarte bună. Sud-americanul putea fi utilizat la meciul cu Olympiakos Pireu (6-1) din Liga Campionilor, dar Flick a preferat să-l menajeze pentru a fi refăcut total la ora meciului cu Real Madrid.

În acest sezon din La Liga, Raphinha a disputat 6 meciuri în care a marcat 3 goluri şi a oferit 2 pase decisive.

