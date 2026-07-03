În ultimele săptămâni, presa internațională a scris despre interesul lui Real Madrid pentru Enzo Fernandez. S-a vehiculat inclusiv un acord între clubul spaniol și mijlocașul argentinian pentru un contract până în 2032.

Real Madrid neagă interesul pentru Enzo Fernandez

În plus, impresarul lui Enzo, Javier Pastore, a declarat recent că analizează posibilitatea ca jucătorul lui să plece de la Chelsea în această vară, recunoscând că argentinianul are "mulți amici la Madrid".

Cu toate acestea, Real Madrid a emis un comunicat în care a anunțat ferm că nu a inițiat niciun demers pentru transferul lui Enzo Fernandez. La fel a procedat clubul condus de Florentino Perez și în cazul lui Michael Olise, starul lui Bayern Munchen.

"În contextul informațiilor și declarațiilor apărute în ultimele zile cu privire la un presupus interes al clubului Real Madrid CF pentru transferul jucătorului Enzo Fernández, clubul dorește să precizeze că nu a întreprins niciun demers, nici direct, nici indirect, pentru a-l transfera pe jucătorul menționat și, de asemenea, nu are intenția de a realiza o astfel de operațiune.

Real Madrid dorește să își exprime întregul respect față de Enzo Fernández, un fotbalist de mare valoare, a cărui carieră și calități sunt recunoscute pe scară largă, precum și față de Chelsea FC, un club cu care menține o relație instituțională excelentă.

Tocmai din respectul pe care îl merită o instituție precum Chelsea FC și în virtutea principiilor de loialitate instituțională care au guvernat întotdeauna acțiunile Real Madrid, clubul consideră necesar să dezmintă în mod categoric aceste speculații, care sunt lipsite de fundament și nu corespund realității.

Real Madrid regretă faptul că, în ciuda clarității situației și a lipsei oricărui demers din partea clubului, continuă să fie răspândite informații care nu corespund realității și care nu fac decât să creeze confuzie în rândul suporterilor și să prejudicieze în mod inutil cluburile și persoanele implicate", a transmis Real Madrid.

Până la o eventuală plecare de la Chelsea, Enzo Fernandez visează la un nou titlu mondial cu Argentina. Campioana en-titre va înfrunta Capul Verde, în 16-imi, la noapte, de la ora 1:00.