GOAL a numit favorita la Cupa Mondială 2026: ”O poate opri cineva?”

Publicația britanică GOAL le-a desemnat pe Argentina (locul 3), Spania (locul 2) și Franța (locul 1) în top 3 echipe naționale favorite să câștige turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Jurnaliștii englezi consideră că Franța e de departe favorită datorită lotului pe care-l are la îndemână selecționerul Didier Deschamps, care își permite să lase pe bancă fotbaliști cotați și la 90 de milioane de euro, cum e în cazul lui Rayan Cherki.

”Poate cineva să oprească Franța din drumul spre a treia finală consecutivă de Cupă Mondială? Judecând după ce am văzut până acum de la ei, pare puțin probabil. Linia ofensivă a Franței este cea mai bună din competiție, atât de bună, de fapt, încât Didier Deschamps se află în postura privilegiată de a putea lăsa pe dinafară unul dintre Desire Doue și Bradley Barcola, în timp ce Rayan Cherki abia prinde minute.

Barcola a fost preferat în meciul cu Suedia și a marcat al doilea său gol al turneului, în timp ce vicecampioana mondială din 2022 s-a calificat în optimile de finală după evoluții spectaculoase ale lui Michael Olise și Kylian Mbappe. Prin urmare, Franța n-ar trebui să aibă prea mari probleme nici în a trece de Paraguay, sâmbătă, la Philadelphia”, a scris GOAL.

Franța vs. Paraguay în optimi

De la 00:00 ora României, Franța întâlnește Paraguay în optimile CM 2026. Cele două reprezentative se vor înfrunta pe ”Lincoln Financial Field” din Philadelphia, Pennsylvania.

Tot în optimi, Argentina o înfruntă pe Egipt, în timp ce Spania are un adevărat main event cu Portugalia la Arlington, în Texas, pe ”AT&T Stadium”.

Lotul Franței la CM 2026

PORTARI: Brice Samba (Stade Rennais), Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens).

FUNDAȘI: Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Jules Kounde (FC Barcelona), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Theo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Maxence Lacroix (Crystal Palace).

MIJLOCAȘI: Manu Kone (AS Roma), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Ngolo Kante (Fenerbahce), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (AS Monaco).

ATACANȚI: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milano), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).