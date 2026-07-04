FOTO Este sau nu rasism? Ce a declarat ”nebunul” Jose Luis Chilavert despre naționala Franței

Este sau nu rasism? Ce a declarat ”nebunul” Jose Luis Chilavert despre naționala Franței CM 2026
SPORT.RO
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Fostul mare portar-golgheter din Paraguay, încă o declarație controversată.

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Jose Luis ChilavertParaguayCM 2026FrantaChristophe Dugarry

Cunoscut pentru ieşirile sale neadecvate, fostul portar al Paraguayului, José Luis Chilavert (60 de ani), învins de echipa Franţei în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 1998 la Lens (0-1 după prelungiri), a făcut declaraţii rasiste la adresa echipei Franţei în ajunul meciului din optimile de finală de la Philadelphia, scrie news.ro.

Redând cuvânt cu cuvânt declaraţiile făcute de Christophe Dugarry în cadrul emisiunii Jérôme s'enflamme de la RMC ("Paraguayul o să ia o bătaie zdravănă. O să vrea să se apere pentru că sunt incapabili, incapabili - repet ca să fie foarte clar - să construiască jocul. În atac, e o catastrofă"), Chilavert a lansat o remarcă rasistă pentru a-i răspunde campionului mondial din 1998 pe contul său de X (fostul Twitter):

"Christophe, ai dreptate, la Cupa Mondială din 1998, noi am jucat împotriva francezilor, iar acum Paraguay va juca împotriva unei echipe africane."

Fostul portar al echipei din Strasbourg este un recidivist. În luna februarie, în cadrul unei emisiuni la Radio Rivadavia, acesta lansase deja o serie de atacuri rasiste şi homofobe la adresa lui Vinicius Junior şi a lui Kylian Mbappé, afirmând, printre altele, că atacantul francez locuia "cu o persoană transgender"

Afirmând că "fotbalul este un teren de joc rezervat bărbaţilor", el a mai spus în cadrul aceleiaşi emisiuni că regretă faptul că "de când s-au introdus microfoanele şi camerele de filmat, fotbalul a devenit efeminat".

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