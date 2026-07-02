Thibaut Courtois a comparat revenirea Belgiei cu mentalitatea lui Real Madrid: „Am trăit asta de multe ori”

- Articol scris de Matei Barbu
Diavolii Roșii s-au trezit conduși cu 2-0 împotriva Senegalului în meciul din faza eliminatorie și păreau pe cale să iasă din competiție.
Africanii începuseră deja să viseze la calificarea în optimile de finală, dar Belgia a reușit o revenire spectaculoasă, marcând două goluri pe finalul partidei și închizând meciul în prelungiri.
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Pentru portarul lui Real Madrid, această revenire spectaculoasă a Belgiei a evocat experiențe pe care le-a mai trăit de nenumărate ori de-a lungul carierei la Los Blancos.
Courtois a văzut mentalitatea belgienilor ca fiind identică cu cea de la Real Madrid
Belgia a trecut peste o perioadă de tranziție dificilă în ultimii ani, majoritatea specialiștilor considerând că faimoasa „Generație de Aur” a trecut deja de apogeu.