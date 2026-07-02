Thibaut Courtois a comparat revenirea Belgiei cu mentalitatea lui Real Madrid: „Am trăit asta de multe ori”

Thibaut Courtois a comparat revenirea Belgiei cu mentalitatea lui Real Madrid: „Am trăit asta de multe ori” CM 2026
SPORT.RO
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Belgia părea sortită unei eliminări de la Cupa Mondială încă din meciul cu Senegal, însă, pe măsură ce presiunea creștea, Thibaut Courtois a apelat la o sursă de inspirație: Real Madrid.

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Thibaut CourtoisBelgiasenegalReal Madrid
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  • Articol scris de Matei Barbu

Diavolii Roșii s-au trezit conduși cu 2-0 împotriva Senegalului în meciul din faza eliminatorie și păreau pe cale să iasă din competiție.

Africanii începuseră deja să viseze la calificarea în optimile de finală, dar Belgia a reușit o revenire spectaculoasă, marcând două goluri pe finalul partidei și închizând meciul în prelungiri.

Pentru portarul lui Real Madrid, această revenire spectaculoasă a Belgiei a evocat experiențe pe care le-a mai trăit de nenumărate ori de-a lungul carierei la Los Blancos.

Courtois a văzut mentalitatea belgienilor ca fiind identică cu cea de la Real Madrid

Belgia a trecut peste o perioadă de tranziție dificilă în ultimii ani, majoritatea specialiștilor considerând că faimoasa „Generație de Aur” a trecut deja de apogeu.

Deși conduși cu două goluri, belgienii au reușit una dintre cele mai memorabile răsturnări de scor din faza eliminatorie a Cupei Mondiale.

După partidă, Courtois a evidențiat mentalitatea care a ținut vie speranța Belgiei până la fluierul final.

„Am crezut până la capăt. Am marcat un gol și, exact așa cum ne spusese antrenorul în timpul pauzei de hidratare, totul s-a schimbat și am ajuns să câștigăm. Am trăit asta de multe ori cu Real Madrid”, a declarat belgianul după meci.

Belgia urmează să întâlnească SUA în optimile de finală ale Cupei Mondiale, partidă care va fi disputată marți, de la ora 03:00.

Cariera lui Courtois la Real Madrid

Belgianul a fost transferat la clubul spaniol pe 9 august 2018 de la Chelsea, pentru suma de 35 de milioane de euro.

De când s-a transferat, Courtois a reușit să strângă peste 22.000 de minute (300 de partide) pentru Real și și-a păstrat poarta intactă în 119 meciuri.

„Zidul” belgian a ajutat clubul să câștige Liga Campionilor de două ori.

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