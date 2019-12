OARE UNDE SE OPRESTE? 20 de provocari pentru Messi in 2020! Argentinianul are noi recorduri de doborat

Lionel Messi (32 ani) are parte de noi provocari odata cu trecerea in noul an.

Cei de la Mundo Deportivo au alcatuit 20 de provocari ale lui Lionel Messi pentru anul 2020.

1. 500 de victorii cu Barcelona

Messi are 498 de victorii in 705 meciuri oficiale pentru catalani, cu 618 goluri si 240 de assist-uri.



2. 900 de meciuri la nivel profesionist

In acest moment are 843 de meciuri la nivel inalt, inclusiv cele 138 de la nationala Argentinei.



3. 700 goluri la nivel profesionist

Are 618 cu Barcelona si 70 cu Argentina, in total 688 de goluri. Ii mai lipsesc doar 12 pentru a atinge cota 700.



4. Al cincilea Champions

Campion in 2006, 2009, 2011 si 2015, Leo ar fi singurul jucator din istorie care castiga cinci Ligi cu Barcelona, depasindu-i pe Xavi si Iniesta si ar fi la o victorie distanta de recordul lui Paco Gento.

5. A unsprezecea Liga

In mai a ajuns primul jucator care castiga 10 campionate, depasindu-l pe Iniesta, care avea 9 si ar fi la un campionat distanta de recordul istoric al lui Gento.

6. La 25 de goluri de Pele

Cu 618 goluri la Barcelona, il va ajunge in curand pe Pele, care a inscris 643 de goluri la Santos, in calitate de golgheter absolut la un singur club. De asemenea, este la distanta de 7 goluri de a deveni golgheterul absolut al unei nationale sudamericane. Cu 70 de goluri acumulate pana acum, il va depasi pe Pele, care are 77.

7. Jucatorul cu cele mai multe titluri

Cu 34 trofee castigate cu Barcelona si niciunul, inca, cu nationala Argentinei, Leo este la 5 trofee distanta de recordul global al lui Dani Alves.

8. Sa depaseasca cele 6 trofee de golgheter Zarra

In prezent este golgheterul La Liga, cu 13 goluri, cu unul mai mult decat Benzema, ar putea incheia pentru al patrulea an consecutiv in pozitia de golgheter, egalandu-i pe Di Stefano si Hugo Sanchez si ar fi primul din istorie cu 7.



9. Sa castige cea de-a saptea Gheata de Aur

Este singurul castigator a sase astfel de trofee ca golgheter absolut al ligilor europene, depasindu-l pe Ronaldo cu 2.

10. Al saptelea Balon de Aur

Messi a ajuns in luna decembrie la sase Baloane de Aur, depasindu-l pe Cristiano Ronaldo.



11. Sa castige Copa America

Vicecampion in 2016 si 2017 la Caopa America, dar si la Campionatul Mondial din 2014, Leo inca viseaza sa cucereasc primul trofeu cu nationala Argentinei.

12. Sa reuseasca un hattrick din lovituri libere

Autorul a trei duble din lovituri libere, lui Messi ii lipseste sa inscrie un hattrick din lovituri libere.

13. Sa isi doboare recordul de 8 lovituri libere intr-un sezon

Pana in prezent are 4 goluri din lovituri libere si ii ramane inca jumatate de sezon pentru a ajunge la recordul de 8 din sezonul trecut. Cu 46 de goluri din lovituri libere la Barcelona si 52 adunate cu cele de la nationala, poate sa se apropie de recordul lui Juninho Pernabucanu, care are 76.

14. Sa devina jucatorul cu cele mai multe meciuri

Sezonul trecut l-a depasit pe Andres Iniesta (674 meciuri) in topul partidelor oficiale pentru Barcelona. Cu 705 meciuri, este la 62 de partide distanta de Xavi.

15. Sa joace 600 de meciuri cu numarul 10

Are 595 de meciuri la Barcelona de cand a primit tricoul "decarului" de la Ronaldinho, in 2008. A inscris 576 de goluri in tricoul cu numarul 10 si a oferit 221 de assist-uri.

16. Sapte titluri de golgheter in Champions, precum Cristiano Ronaldo

Cu 12 goluri, Messi a fost golgheterul editiei trecute, insa anul acesta are doar doua reusite.

17. Sa il prinda pe Ronaldo din urma in Liga Campionilor

Distanta dintre ei este inca de 14 goluri, Messi are 114, in timp ce portughezul a inscris 128 de goluri.

18. Sa intre in topul celor mai multe meciuri jucate in Champions

Cu 140 de meciuri, este la 11 partide distanta de recordul lui Xavi, liderul Barcelonei si ocupantul locului 3. In fata lui sunt Iker Casillas (177) si Cristiano Ronaldo (168).

19. Sa marcheze in trei finale de Champions

Daca ajunge cu Barcelona in finala de la Istanbul, ar putea sa il depaseasca pe Samuel Eto'o care a inscris in doua finale.

20. Primul gol din foarfeca si "olimpic"

Chiar daca nu reprezinta o obsesie, ii lipsesc din palmares golul din foarfeca si sa inscrie din corner direct.